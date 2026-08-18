Le FC Lucerne recrute l'ancien numéro 1 du Lausanne-Sport

À peine arrivé, Simon Simoni fait face à une période d'incertitude au FC Lucerne. Le directeur sportif Remo Meyer annonce la signature d'un gardien de but bien connu de la Super League.

Carlo Emanuele Frezza

Les débuts au FC Lucerne de Simon Simoni ont été tout sauf faciles. Trois matches, trois erreurs. Le gardien de 21 ans a toutefois pu vivre ses premiers moments positifs ce week-end en Coupe, avec un blanchissage et surtout une scène très particulière après le match: Simon Simoni a été littéralement assailli par les enfants, qui voulaient tous obtenir un autographe du gardien albanais.

Mais voici déjà la prochaine mauvaise nouvelle. Comme l’a révélé Blick, Karlo Letica (29 ans) rejoint le FC Lucerne. Le géant de deux mètres s’est engagé pour deux ans, jusqu’en 2028, et est clairement appelé à devenir le nouveau numéro 1. Aucun indemnité de transfert n’a été versée, le Croate étant libre depuis la fin de son contrat avec Lausanne, il y a quelques semaines.

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Après Simon Simoni, Raphael Radtke (24 ans) et Tim Hottiger (21 ans), Karlo Letica est déjà le quatrième gardien recruté par le FCL durant ce mercato. «Nous disposons désormais d’un groupe de gardiens offrant un mélange très intéressant d’expérience et de potentiel, avec des profils qui se complètent très bien», explique le directeur sportif Remo Meyer dans le communiqué du club.

Le carrousel des gardiens a tourné au FCL

Remo Meyer devra toutefois expliquer, dans les prochains jours, comment le club en est arrivé là. Car question planification, on a vu plus limpide. À Lucerne, tout le monde savait déjà à la fin de la saison dernière que le gardien titulaire Pascal Loretz (23 ans) envisageait de franchir un nouveau palier. Son départ pour Hanovre 96, début juillet, n’aurait donc pas dû constituer une surprise.

Pourtant, le FCL n’a réagi qu’une semaine après le départ de Pascal Loretz. Et pas en recrutant un gardien de manière définitive. Le club a d’abord fait venir Simon Simoni à l’essai. Malgré des qualités évidentes, l’Albanais avait très peu joué en Allemagne au cours des deux dernières saisons et sa progression avait fini par stagner.

Simoni n’était d’ailleurs pas le seul candidat. Selon les informations de Blick, Timothy Fayulu (27 ans) figurait également sur la liste. Mais le FC Lucerne n’est pas parvenu à trouver un accord avec le FC Sion. Simon Simoni ayant convaincu durant sa période d’essai, Lucerne lui a finalement proposé un contrat de trois ans, peu avant le début de la saison.

Les trois erreurs commises lors des premières rencontres ont toutefois rapidement fait naître des doutes, dans l’opinion publique, sur la capacité de Simoni à assumer le rôle de numéro 1. Apparemment, Remo Meyer a lui aussi commencé à ressentir une pression croissante. Le risque était-il finalement trop important de disputer toute la saison de Super League avec l’Albanais comme titulaire?

Dans les jours précédant l’arrivée potentielle de Karlo Letica, la piste Timotgy Fayulu a donc refait surface. Mais lorsque l’occasion s’est présentée ce week-end de faire venir le Croate en Suisse centrale, les dirigeants lucernois n’ont pas hésité longtemps.

Karlo Letica connaît le championnat, possède une solide expérience et n’aura quasiment pas besoin de temps d’adaptation. C’est précisément ce que laisse entendre le club dans son communiqué. Dès lundi au plus tard, il était clair que le transfert allait se concrétiser. La confirmation est finalement tombée mardi soir: Lucerne tient son nouveau numéro 1.