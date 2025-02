Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lorsqu'Antonio Marchesano a placé ce petit coup de tête subtil pour battre Lawrence Ati Zigi à la 92e, juste en face du kop yverdonnois, l'entier de l'équipe s'est évidement précipitée vers lui, le nouvel homme fort d'Yverdon Sport. Décevant à Lausanne pour sa première titularisation en vert le week-end dernier, le meneur de jeu était cette fois partout sur le terrain, de la première à la dernière minute. Et même l'état compliqué de la pelouse, encore marquée par le passage des rugbymen malgré les efforts de la Ville d'Yverdon pour le rendre présentable, n'a pas freiné sa technique soyeuse et ne l'a pas empêché de s'exprimer. Antonio Marchesano possède en effet une qualité technique rare, qui lui permet de dompter également les bosses, en même temps que les adversaires. En une phrase comme en cent: il a fait un match plein ce dimanche, couronné par un but mérité pour l'ensemble de son oeuvre.

«Je détestais jouer contre lui»

«Oh là là, quel joueur! Il est tellement fort, c'est un plaisir de l'avoir avec nous», s'est enthousiasmé le costaud défenseur central Mohamed Tijani, même si la première journée d'Antonio Marchesano à Yverdon a été l'occasion d'une mise au point amusée entre les deux hommes. «J'ai parlé avec Mohamed Tijani, je lui ai dit que je détestais jouer contre lui, qu'il mettait trop de coups!», avait révélé le meneur de jeu le jour de sa présentation. Invité à commenter ces paroles, le Béninois, comme attendu, a rigolé.

Mohamed Tijani, le roi du duel. Photo: keystone-sda.ch

«C'est vrai, ça s'est passé comme ça! Il est venu vers moi, m'a attrapé par le maillot et m'a dit qu'il se souvenait de moi», a réagi le solide défenseur, qui ne cache pas avoir rudoyé son adversaire quand il jouait contre lui. «Je l'ai démonté, oui!», admet Mohamed Tijani, qui n'aime rien de plus que les duels et le combat face à son attaquant. Les deux hommes ont donc pu en rire ensemble et entamer une nouvelle relation, plus apaisée. «Antonio, c'est mon copain maintenant!», se marre franchement l'international béninois, dont le retour au jeu peut être qualifié d'excellent ce dimanche. Il avait pourtant de sacrés clients en face avec Willem Geubbels et Jean-Pierre Nsame, lesquels ont aussi tous deux eu droit à un sacré traitement, la «spéciale Momo», ce mélange de dureté et de proximité qui donne l'impression à chaque avant-centre d'être passé dans une lessiveuse.

Samedi prochain, retour au Letzigrund

Yverdon Sport est de nouveau intraitable à la maison (sept points pris sur neuf en 2025, aucun but encaissé) et la charnière Christian Marques-Mohamed Tijani y est pour beaucoup. Et comme la magie d'Antonio Marchesano, associée à la vista de Boris Cespedes, a permis à YS de s'imposer à la 92e, alors tous les espoirs de maintien sont permis. Yverdon, ce lundi matin, n'est ni relégable, ni barragiste. Et si Antonio Marchesano marquait à nouveau le but de la victoire à la 92e samedi prochain au Letzigrund, il y aurait une autre histoire à écrire...