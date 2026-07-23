Les clubs de Super League ont dévoilé leurs maillots pour la saison qui débute ce week-end. Mais quel est le plus beau?

Andri Bäggli

FC Bâle

Le FC Bâle a dévoilé pas moins de deux nouveaux maillots. Alors que le maillot domicile arbore les couleurs classiques bleu et rouge, le designer Morris Manser a imaginé quelque chose d'original pour le maillot extérieur.

Loin du Parc Saint-Jacques, le FCB jouera en jaune et blanc. Cette combinaison de couleurs ne plaît pas à beaucoup de supporters, mais c'est désormais trop tard.

FC Zurich

Les Zurichois dévoilent leurs deux nouveaux maillots en même temps. Le maillot domicile est sobre, de couleur blanche avec des rayures bleues. Le maillot extérieur noir arbore un plan de la ville. Contrairement aux maillots de la saison dernière, les logos sont brodés.

Saint-Gall

Du côté de Saint-Gall, ce sont pas moins de trois nouveaux maillots qui sont présentés. Pour le maillot domicile, on ne prend pas de grands risques, à une exception près: sur le maillot vert et blanc classique figurent les armoiries des 180 communes du canton. Le maillot extérieur rend hommage aux racines irlandaises de la ville, avec des touches orange. Quant au maillot alternatif, il fait aussi un clin d’œil au passé en reprenant des éléments tels que le logo des années 1950.

Grasshopper

Nouvelle saison et nouvel équipementier pour les Sauterelles. Désormais, les maillots de GC sont signés Adidas et remportent d’emblée un franc succès auprès des supporters. Avec ce maillot bicolore bleu et blanc doté d’un col, le club reste fidèle à ses racines. Comme souvent, les numéros dans le dos sont orange et apportent ainsi une touche de couleur.

Pour le maillot extérieur, le choix s’est porté sur un bleu foncé rehaussé d’éléments clairs.

Young Boys

Alors que la saison dernière, deux nuances de jaune ornaient encore le maillot, Young Boys mise cette année sur la sobriété et reste strictement monochrome. Les sponsors, le col et les manches noirs apportent une touche de contraste. Le maillot extérieur n’a pas encore été dévoilé.

FC Vaduz

Comme en Challenge League, le promu mise sur un maillot domicile à deux tons. Contrairement à la deuxième division, il ne s’agit pas cette fois de deux nuances de rouge, mais des couleurs du club, le rouge et le blanc. Les noms des joueurs sont inscrits dans une police rétro. Il y a toutefois une petite déception pour les supporters: sur les maillots de match officiels, les armoiries de la commune de Vaduz sont imprimées au dos, tandis que les maillots dédiés aux supporters ne comportent pas ce détail. Le nouveau maillot extérieur n’a pas encore été présenté.

Lugano

Lugano entame la prochaine saison avec un nouveau stade et deux nouveaux maillots. Sur le maillot domicile, le «V» blanc revient sur la poitrine. De petits éléments ornent par ailleurs l’ensemble du maillot.

Pour le maillot extérieur, le club a repris la même idée que le FC Zurich. Le maillot blanc reproduit le plan de la ville de Lugano. Le nouveau stade est aussi signalé par un «V».

FC Sion

Une bande transversale orne aussi bien le maillot domicile que le maillot extérieur des Valaisans. Le maillot domicile est rouge avec une bande blanche, tandis que c’est l’inverse pour le maillot extérieur.

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FC Thoune

Le champion a opté pour le même design sur ses deux maillots. Dans la plus pure tradition, le maillot domicile est rouge et orné de fines lignes blanches. Le maillot extérieur est identique, à la seule différence que les couleurs sont inversées. Ces maillots ont été portés pour la première fois lors des qualifications pour la Champions League contre le Dynamo Zagreb.

Servette

À Genève aussi, on se remémore le bon vieux temps. Les maillots domicile grenat ont pour but de motiver davantage les supporters passionnés et les joueurs. De plus, le logo rétro fait son grand retour. Déjà utilisé lors de la saison 2024/25, il est à nouveau brodé au centre de la poitrine.

Pour le maillot extérieur, un modèle sobre a été choisi. Seul le col est de couleur grenat et bleu marine. Le reste est entièrement blanc.

FC Lucerne

Déjà lors du dernier match à domicile de la saison dernière, Lucerne a porté son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27. Ce maillot, sur fond bleu foncé rehaussé de touches dorées, est destiné à symboliser le 125e anniversaire du club. Le maillot extérieur a été présenté par le club de Suisse centrale le 16 juin.

Lausanne

Les Vaudois remontent loin dans le passé et, avec leur nouveau maillot domicile, rendent hommage aux années de fondation des clubs FC Montriond (1896) et FC Lausanne-Sports (1920). La couleur blanc crème ainsi que le col à lacets rappellent les 130 ans d’histoire du club. Les touches dorées et la bande bleue rendent quant à elles hommage aux glorieuses années 60 du club, lorsque Lausanne a remporté la Coupe contre Bellinzone en 1962 et réalisé le doublé en 1965.