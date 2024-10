Marco Schällibaum est connu pour son caractère émotionnel. Photo: Freshfocus 1/6

Nicolas Horni et Pascal Ruckstuhl

Marco Schällibaum n'a pas seulement perdu le derby contre le FC Zurich samedi (1-2), mais aussi ses nerfs! Après le match, l'entraîneur de 62 ans aurait insulté gravement Yanick Brecher, le capitaine du FCZ, comme l'a révélé Blick.

Comme l'arbitre Sandro Schärer a assisté à la scène et l'a mentionnée dans son rapport, la ligue a ouvert lundi une procédure contre l'entraîneur de GC. Marco Schällibaum dispose maintenant d'un court délai pour prendre position sur les reproches qui lui sont faits. Ensuite, le juge décidera si l'entraîneur de GC sera suspendu ou non.

Pourquoi s'en est-il pris à Yanick Brecher?

L'entraîneur de GC était déjà très énervé pendant le match. Il a par exemple crié en direction d'Antonio Marchesano lors de son remplacement, et le coach aurait à plusieurs reprises tenu des propos désobligeants en direction du banc du FCZ.

Après le coup de sifflet final, les attaques verbales de l'entraîneur de GC envers l'adversaire se sont poursuivies. Sur les images télévisées, on peut le voir s'en prendre au directeur général du FCZ Andreas Schmocker et au directeur sportif Milos Malenovic. Les dérapages en direction de Yanick Brecher, le gardien du FCZ, qui auraient été encore plus violents, ne sont pas visibles ou audibles. Mais ils pourraient avoir des conséquences pour Marco Schällibaum. D'ici mercredi, il saura s'il sera suspendu ou non pour le déplacement à Lausanne de samedi.