L'entraîneur de GC Marco Schällibaum n'a-t-il pas seulement perdu le derby, mais aussi ses nerfs? Après le match de samedi, le coach aurait violemment insulté le capitaine et gardien adverse, Yanick Brecher. Le FCZ confirme un incident verbal.

Le FCZ fête sa première victoire de la saison dans un derby. Photo: Marc Schumacher/freshfocus 1/7

Tobias Wedermann et Pascal Ruckstuhl

Ce n'est pas ainsi que Marco Schällibaum avait imaginé son premier derby zurichois sur le banc de touche! La défaite 2-1, la sixième en dix matches de Super League, plonge GC dans les profondeurs du classement. La pression sur le coach zurichois augmente.

La frustration de l'entraîneur de GC était énorme et particulièrement visible. Il a par exemple crié en direction d'Antonio Marchesano (auteur du 2-0 FCZ) lors de son remplacement et il aurait à plusieurs reprises exprimé son mépris en direction du banc du FCZ. Selon plusieurs témoignages, les mots employés, particulièrement fleuris, auraient fortement irrité les Zurichois.

Des insultes devant l'arbitre Sandro Schärer?

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de GC a continué à s'en prendre verbalement à l’adversaire. Les images télévisées le montrent en train d'attaquer Andreas Schmocker, directeur général du FCZ, ainsi que le directeur sportif Milos Malenovic. La raison? Ils discutaient avec le joueur de GC, Awer Mabil, qui avait même félicité Schmocker pour la victoire, celui-ci ayant travaillé pour GC jusqu'à la fin de la saison dernière. Pour Schällibaum, c'en était trop!

Le dérapage verbal de l'entraîneur de GC envers Yanick Brecher aurait été encore plus grave. Selon les informations de Blick, l'homme de 62 ans aurait violemment insulté le capitaine du FCZ sur le terrain après le coup de sifflet final, et ce sous les yeux et les oreilles de l'arbitre Sandro Schärer. Ce dernier l'aurait d'ailleurs consigné dans son rapport de match. La raison de ce dérapage verbal contre Yanick Brecher n'est pas claire.

Le FCZ confirme un incident verbal

Si cela devait se confirmer, l'entraîneur de GC pourrait, dans le pire des cas, être suspendu pour le match important de samedi prochain à Lausanne. Mais on ne sait pas encore si on en arrivera là. Les rapports d'arbitres seront évalués lundi par la Swiss Football League. Sur la base de leur contenu, le juge disciplinaire décidera si une procédure doit être ouverte.

Au FC Zurich, on confirme un incident verbal. Mais on ne souhaite pas faire de commentaires supplémentaires. Grasshopper n'était pas joignable dimanche pour une prise de position officielle.