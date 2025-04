Un policier a été légèrement blessé lors de contrôles de supporters à Sion dimanche soir, a l'issue du match entre le FC Sion et le Servette FC . La police a interpellé 15 personnes, dont 3 mineurs, suite à des tensions sur la Place du Midi.

Sur le terrain, le derby du Rhône s'est soldé par un match nul (1-1). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un policier a été légèrement blessé à Sion dimanche soir lors de contrôles de supporters sédunois, à l'issue d'un match opposant le FC Sion au Servette FC. Plusieurs personnes ont été interpellées, dont des mineurs.

Vers 19h30, de nombreux supporters du FC Sion se sont rassemblés sur la Place du Midi, à Sion, a communiqué la police cantonale valaisanne dans la nuit de dimanche à lundi sur X. En raison de la situation tendue, un dispositif policier a été mis en place.

15 interpellations

La Place du Midi a été temporairement fermée pendant l’intervention. Au cours de celle-ci, un policier a été légèrement blessé par un groupe de supporters. La police cantonale a interpelé et identifié 12 adultes et 3 mineurs.

Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert une instruction. Le déroulement exact des événements fait l’objet d’une enquête. Lors de l'intervention, la police régionale des villes du Centre (PRVC) et le Groupement latin de sécurité publique et de maintien de l’ordre (GMO) étaient en renfort, précise le communiqué.