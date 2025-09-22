Un ancien club de Serie A lié à la mafia?

Le monde du football italien est à nouveau gangrené par des soupçons de liens avec la mafia. C'est en tout cas ce que révèle le tribunal de Catanzaro, selon La Gazzetta dello Sport. Le FC Crotone a été placé mardi sous administration judiciaire pour douze mois ; des preuves suffisantes auraient été découvertes par la police.
Le club peut continuer jouer
Selon les enquêteurs, «les activités économiques du FC Crotone, y compris ses activités entrepreneuriales, ont été soumises, au cours de la dernière décennie, directement ou au moins indirectement, à des conditions d'intimidation et d'asservissement par des membres des clans locaux de la Ndrangheta.»
Sportivement, le club ne sera pas pénalisé pour le moment. Il évoluera sous la supervision d'administrateurs judiciaires durant les prochains mois. «Nous constatons qu’il ne s’agit en aucun cas d’une mesure punitive : cette disposition a été adoptée parce que l’Autorité judiciaire estime que le FC Crotone a subi le pouvoir d’intimidation de la ‘Ndrangheta et n’évoque, même de loin, aucune complicité ni connivence de la part du club, de ses actionnaires, de ses dirigeants ou de ses collaborateurs», a répondu le club italien.
Les faits seraient notamment liés au département de la sécurité et aux entrées dans le stade.