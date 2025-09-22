Le FC Crotone (Serie C), qui a évolué dans l'élite dans un passé récent, a été placé sous administration judiciaire. Il serait lié de près ou de loin à la mafia calabraise.

Un ancien club de Serie A lié à la mafia?

Un ancien club de Serie A lié à la mafia?

Le FC Crotone (en rouge et bleu), ici face à la Juventus, en avril 2018, lors d'un match de Serie A. Photo: Albano Angilletta

Blick Sport

Le monde du football italien est à nouveau gangrené par des soupçons de liens avec la mafia. C'est en tout cas ce que révèle le tribunal de Catanzaro, selon La Gazzetta dello Sport. Le FC Crotone a été placé mardi sous administration judiciaire pour douze mois ; des preuves suffisantes auraient été découvertes par la police.

Le club peut continuer jouer

Selon les enquêteurs, «les activités économiques du FC Crotone, y compris ses activités entrepreneuriales, ont été soumises, au cours de la dernière décennie, directement ou au moins indirectement, à des conditions d'intimidation et d'asservissement par des membres des clans locaux de la Ndrangheta.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sportivement, le club ne sera pas pénalisé pour le moment. Il évoluera sous la supervision d'administrateurs judiciaires durant les prochains mois. «Nous constatons qu’il ne s’agit en aucun cas d’une mesure punitive : cette disposition a été adoptée parce que l’Autorité judiciaire estime que le FC Crotone a subi le pouvoir d’intimidation de la ‘Ndrangheta et n’évoque, même de loin, aucune complicité ni connivence de la part du club, de ses actionnaires, de ses dirigeants ou de ses collaborateurs», a répondu le club italien.

À lire aussi sur le football italien Après un match rempli de buts Cette star de la Juve ne connaît visiblement pas Gregor Kobel

Les faits seraient notamment liés au département de la sécurité et aux entrées dans le stade.