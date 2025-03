Vincent Sierro permet à la Suisse d'égaliser à Belfast

Vincent Sierro peut jubiler: il vient d'égaliser à la 29e minute ce vendredi à Windsor Park. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Menée au score dès la 16e minute et un coup-franc magnifique du jeune talent nord-irlandais Isaac Price, la Nati a connu un début de match compliqué à Belfast ce vendredi pour son premier match amical de l'année. Pour sa première titularisation, le nouveau défenseur central Stefan Gartenmann a d'ailleurs été bien malheureux, puisque c'est lui qui est à l'origine de la faute ayant amené à ce fameux coup-franc.

Heureusement, la Nati a su trouver les ressources pour égaliser grâce à Vincent Sierro, dont le coup de tête à la suite d'un corner de Ricardo Rodriguez (29e, 1-1) était tout simplement parfait. Le Valaisan, titulaire dans un milieu à trois avec Michel Aebischer et Denis Zakaria, a inscrit à cette occasion son premier but avec l'équipe nationale, pour sa onzième sélection. Il a d'ailleurs réussi une très belle première période, régalant ses partenaires avec de belles transversales. A noter la belle première d'Isaac Schmidt, lequel n'hésite pas à se monter offensif à son poste de latéral droit.

Globalement, l'équipe de Suisse a la maîtrise du ballon face à une équipe nord-irlandaise bien en place et intéressante sur contre-attaque. Le trio d'attaque composé de Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas est pour l'heure bien discret et peine à se montrer dangereux. La Suisse est disciplinée et appliquée, mais sans idées, et la rencontre est pour l'instant équilibrée. Le match nul à la pause est logique.

Buts: 16e Price 1-0; 29e Sierro 1-1.

La Suisse: Kobel; Schmidt, Gartenmann, Zesiger, Rodriguez; Zakaria, Aebischer, Sierro; Vargas, Ndoye, Embolo.