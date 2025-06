Voici ce que font les stars de la Nati de leurs millions

1/10 L'entraîneur de la Nati Murat Yakin devant l'immeuble d'habitation où il a grandi à Münchenstein (BL). Photo: TOTO MARTI

Michael Hotz

Les footballeurs de l’équipe nationale suisse ne laissent pas leurs millions de francs dormir sur un compte en banque. Ils les investissent volontiers dans différents projets. Dernier exemple en date, l’ancien gardien de l’équipe nationale Diego Benaglio est l’un des trois investisseurs d’un projet hôtelier dans les Grisons.

Chez nous, les footballeurs à succès sont particulièrement attirés par l’immobilier ou par divers projets. Blick vous propose un petit tour d’horizon des investissements réalisés par des joueurs, actuels comme anciens, de la Nati.

Murat Yakin, le roi de l’immobilier

L’entraîneur de l’équipe nationale suisse est un bon vivant qui prend volontiers des décisions à l’instinct. Cela se voit aussi dans ses investissements en dehors du terrain. Son «hobby», selon ses propres mots, est l’immobilier. Il possède plusieurs biens, surtout dans sa région natale de Bâle.

Même Murat Yakin ne semble pas avoir de stratégie précise en tête: «Je ne peux pas dire exactement combien de maisons je possède», a-t-il déclaré à la «Schweiz am Wochenende». Comme en football, lorsqu’il voit une opportunité, il la saisit. L’ancien défenseur a notamment vendu sa villa bâloise en 2019 pour un montant estimé à 5,2 millions de francs.

Depuis 2022, il fait aussi des affaires dans le domaine de la literie, et plus particulièrement des matelas. Il avait alors fondé le Yakin Group, qui vend désormais des meubles sous le nouveau nom de Swissform Group. Récemment, le coach de la Nati a offert un lit sur mesure à un retraité victime d’une arnaque.

De nombreuses rumeurs indiquaient par ailleurs que Murat Yakin était actionnaire de la société derrière le FC Schaffhouse. Dans une interview accordée à CH Media, il a toutefois contredit cette information. Lorsqu’il était entraîneur de Schaffhouse, Murat Yakin avait accordé un prêt de plusieurs millions au club pour le sauver d’une faillite. Un investissement qui ne sera probablement pas rentable puisque le SFC vient d’être relégué en troisième division.

Granit Xhaka, le créateur de mode

Le capitaine de l’équipe nationale Granit Xhaka mise lui aussi sur les affaires. Avec son frère Taulant et son père Ragip, le joueur de Leverkusen est copropriétaire de Generation Immobilien AG, dont le siège est à Bâle. Avant même la création de l’entreprise, Granit Xhaka avait acheté en 2018 un immeuble d’habitation à Granges (SO). Son portefeuille immobilier comprend également des biens à Bâle et au Kosovo, la patrie de ses parents.

Depuis 2020, le milieu de terrain est par ailleurs créateur de mode. Avec des amis partenaires commerciaux, il a fondé sa propre marque de vêtements. Sous la marque Grajo, il vend des vêtements masculins dans un style décontracté.

Xherdan Shaqiri reste dans le football

Le champion de Suisse Xherdan Shaqiri, qui s’est officiellement retiré de l’équipe nationale en 2024, réinjecte ses millions dans le football. Au début de l’année, il est devenu actionnaire minoritaire du FC Rapperswil-Jona, qui évoluait alors en Promotion League. «Rappi est le club parfait pour commencer dans le domaine du management», déclarait le joueur à Blick. Le Suisse a déjà pu fêter son premier succès avec le club, puisque les Saint-Gallois ont été promus en Challenge League.

La star du FC Bâle Xherdan Shaqiri a fêté la montée du FC Rapperswil-Jona en tant que copropriétaire du club saint-gallois. Photo: TOTO MARTI

Dans l’immobilier, Xherdan Shaqiri se débrouille moins bien. Cela fait longtemps qu’il prévoit de construire une maison individuelle en Argovie avec un appartement indépendant, un garage, une piscine extérieure et un jacuzzi. Le permis de construire est certes disponible depuis août 2022, mais quatre oppositions de riverains ont jusqu’à présent empêché le projet de voir le jour. Dernièrement, il a toutefois remporté une victoire juridique devant le Tribunal fédéral.

Stephan Lichtsteiner, l’horloger

Il a fait ses premiers pas d’actionnaire chez Credit Suisse. Stephan Lichtsteiner a fait son apprentissage dans la banque, qui a depuis été avalée par UBS, avant de devenir professionnel à GC et de s’engager ensuite dans des grands clubs européens comme la Juventus. «Je m’intéressais déjà aux questions financières quand j’étais petit», déclarait-il en 2020 dans une interview avec la «Handelszeitung».

L’actuel entraîneur du FC Wettswil-Bonstetten investit désormais son argent de manière diversifiée: Un tiers d’immobilier, un tiers d’actions et d’obligations, plus un tiers de liquidités. Le frère du joueur, Marco, et son parrain, l’industriel Thomas Michel, font également partie de l’équipe d’investissement. Le trio a notamment investi dans la start-up Urban Alps, qui fabrique une clé métallique infalsifiable. Et après sa carrière, Lichtsteiner s’est aussi lancé dans l’horlogerie. Il a effectué un stage de quatre mois auprès de la bijouterie horlogère zurichoise Maurice de Mauriac.

Beni Huggel, le conseiller professionnel

Selon ses propres dires, l’icône du FC Bâle s’est sentie un peu perdue après la fin de sa carrière. De ce sentiment est née une idée d’entrepreneuriat. Beni Huggel a fondé en 2020, avec l’ex-hockeyeur Severin Blindenbacher, le skieur Niels Hintermann et l’expert en ressources humaines David Heiniger, l’entreprise Swiss Athletes Network.

Celle-ci se veut un lien entre les entreprises et les sportifs professionnels qui se trouvent en transition vers le monde du travail traditionnel. Deux anciennes joueuses de l’équipe nationale, Martina Moser et Rahel Kiwic font également partie de l’aventure.

Yann Sommer touche à tout

A 36 ans, Yann Sommer se trouve à la fin de sa carrière. Le gardien de but de l’Inter s’est déjà fait une première idée de la suite il y a de nombreuses années. En 2018, l’ancienne star de l’équipe nationale déclarait: «J’aime les défis, apprendre ou découvrir quelque chose de nouveau en partant de zéro, cela me tenterait aussi.» Il avait même envisagé à l’époque une deuxième carrière de musicien. Dans son temps libre, Yann Sommer joue de la guitare et a pris des cours de chant.

L'ancien gardien de l'équipe nationale Yann Sommer touche à tout. Photo: Inter via Getty Images

Mais au niveau de ses investissements, le portier s’appuie sur une base plus large. Il a investi dans un immeuble de 14 appartements à louer non loin de Bâle. Avec d’autres personnalités sportives suisses, il a repris les sources d'eau minérale d’Adelboden. Et en 2021, il est devenu investisseur dans la start-up Planted, spécialisée dans les substituts de viande.

Alex Frei, le roi du fromage

La légende de la Nati Alexander Frei est active dans l’immobilier depuis deux décennies, comme il l’écrit sur le site Internet de D&F Immobilien GmbH. Il est associé de cette société avec Marco D’Amico.

Alex Frei est désormais sommelier en fromages. Photo: SCM

Depuis quelques mois, le meilleur buteur de l’équipe nationale exerce une activité plus traditionnelle, puisqu’il a récemment suivi une formation de sommelier en fromage. Il vend d’ailleurs son fromage en ligne. L’icône du football bâlois ne considère pas sa nouvelle activité secondaire comme une réorientation professionnelle, mais comme un hobby.

D’autres investissements

Les investissements d’autres joueurs actuels et passés de l’équipe nationale montrent également que l’immobilier est très apprécié pour les affaires: la légende d’YB Marco Wölfli s’y est lancée en 2021 via l’entreprise Adlatus. À l’âge de 21 ans, l’actuel défenseur du HSV Silvan Hefti a acquis un immeuble d’habitation dans le quartier saint-gallois de Rotmonten.

Le milieu de terrain Djibril Sow a quant à lui fondé il y a trois ans la société immobilière Sow Operations dans le canton de Lucerne. Ramona Bachmann, qui vient de devenir mère, a de son côté créé une entreprise familiale. Avec son épouse Charlotte Baret et son frère Silvan Bachmann, la star de l’équipe nationale organise notamment des camps de football.