L'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

ATS Agence télégraphique suisse
Manuel Akanji a inscrit son premier but en Serie A. Le défenseur suisse a marqué lors du succès 5-0 de l'Inter Milan à Sassuolo. Les nerazzurri sont en tête du classement.
Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans la cage de l'Inter, qui a fait la décision grâce à Bisseck (11e), Thuram (28e), Martinez (50e), Akanji (54e) et Henrique (88e). Pour Sassuolo, Ulisses Garcia est entré à la 70e pour sa première apparition depuis son prêt en provenance de Marseille.
Solide leader, l'Inter Milan compte huit points d'avance sur l'AC Milan. Les rossoneri ont toutefois joué un match de moins. Naples complète le podium provisoire avec neuf longueurs de retard.
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
24
38
58
2
Milan AC
23
21
50
3
SSC Naples
24
13
49
4
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rome
23
13
43
6
Côme 1907
23
21
41
7
Atalanta Bergame
23
10
36
8
Lazio Rome
24
3
33
9
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologne FC
24
1
30
11
Sassuolo
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
23
-3
28
13
Torino FC
24
-18
27
14
Parme Calcio
24
-14
26
15
Genoa CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
23
-11
23
17
US Lecce
24
-16
21
18
ACF Fiorentina
24
-11
18
19
Pise SC
24
-21
15
20
Hellas Vérone
24
-23
15
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation