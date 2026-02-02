DE
FR

Du mouvement en Serie A
Pise et Vérone licencient leur entraîneur

Les mal classés Pise et Vérone se sont séparés de leur entraîneur respectif, Alberto Gilardino pour le club toscan et Paolo Zanetti pour l'Hellas.
Publié: 15:06 heures
Alberto Gilardino n'est plus l'entraîneur de Pise
Photo: Massimo Paolone/undefined
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Leur licenciement survient après une nouvelle défaite lors de la 23e journée du Championnat d'Italie.

Pise, 19e et avant-dernier de la Serie A, a mis fin au contrat de Gilardino dimanche soir, quelques heures après sa défaite à domicile contre Sassuolo (3-1). C'est le Fribourgeois Michel Aebischer qui a sauvé l'honneur en inscrivant son premier but avec Pise.

Le club toscan n'a gagné qu'un seul match depuis son retour dans l'élite en août et affiche avec ses 14 points quatre longueurs de retard sur le premier non-relégable, Lecce (17e).

Un entraîneur suédois à Pise?

Alberto Gilardino, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde 2006, avait succédé en juin dernier à Filippo Inzaghi qui avait obtenu la promotion en Serie A. Selon la presse italienne, Pise espère recruter pour lui succéder l'ancien international suédois Oscar Hiljemark.

Lanterne rouge de la Serie A, avec 14 points comme Pise, Vérone a pour sa part été humilié 4-0 à Cagliari samedi. Dirigé depuis juin 2024 par Paolo Zanetti, l'Hellas avait terminé 14e du championnat la saison dernière, mais n'a gagné que deux fois - pour treize défaites et huit nuls - en 23 journées.

Hasard du calendrier, Vérone reçoit Pise vendredi en ouverture de la 24e journée du Championnat d'Italie. Depuis le coup d'envoi de la saison, six clubs de Serie A ont changé d'entraîneur.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
23
33
55
2
Milan AC
Milan AC
22
18
47
3
SSC Naples
SSC Naples
23
12
46
4
Juventus Turin
Juventus Turin
23
21
45
5
AS Rome
AS Rome
22
14
43
6
Côme 1907
Côme 1907
23
21
41
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
23
10
36
8
Lazio Rome
Lazio Rome
23
3
32
9
Bologne FC
Bologne FC
22
5
30
10
Sassuolo
Sassuolo
23
-2
29
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
22
-9
29
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
23
-3
28
13
Torino FC
Torino FC
23
-18
26
14
Genoa CFC
Genoa CFC
23
-7
23
15
US Cremonese
US Cremonese
23
-11
23
16
Parme Calcio
Parme Calcio
23
-15
23
17
US Lecce
US Lecce
23
-17
18
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
23
-11
17
19
Pise SC
Pise SC
23
-21
14
20
Hellas Vérone
Hellas Vérone
23
-23
14
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus