DE
FR

Un départ idéal pour les «Nerazzurri»
L'Inter de Sommer écrase le Torino

L'Inter Milan démarre la saison de Serie A en force, écrasant le Torino 5-0. Yann Sommer réalise un clean sheet pour son premier match, tandis que Marcus Thuram brille avec un doublé.
Publié: 22:52 heures
Partager
Écouter
Yann Sommer a fêté un «clean sheet» lundi face au Torino.
Photo: Luca Bruno
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les «Nerazzurri» ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un «clean sheet» dès cette 1re journée.

A lire aussi
Bologne privée d'Immobile pour huit semaines
Blessure à la cuisse droite
Bologne privée d'Immobile pour huit semaines
Voici les dossiers chauds de la dernière semaine du Mercato
Isak, Rabiot, Donnarumma,...
Voici les dossiers chauds de la dernière semaine du Mercato

Une nette domination

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli – et pour 1 point – dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
1
5
3
2
Côme 1907
Côme 1907
1
2
3
2
Juventus Turin
Juventus Turin
1
2
3
2
SSC Naples
SSC Naples
1
2
3
5
US Cremonese
US Cremonese
1
1
3
6
AS Rome
AS Rome
1
1
3
7
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
1
0
1
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
0
1
7
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
1
0
1
7
Hellas Vérone
Hellas Vérone
1
0
1
7
Pise SC
Pise SC
1
0
1
7
Udinese Calcio
Udinese Calcio
1
0
1
13
Genoa CFC
Genoa CFC
1
0
1
13
US Lecce
US Lecce
1
0
1
15
Milan AC
Milan AC
1
-1
0
16
Bologne FC
Bologne FC
1
-1
0
17
Lazio Rome
Lazio Rome
1
-2
0
17
Parme Calcio
Parme Calcio
1
-2
0
17
Sassuolo
Sassuolo
1
-2
0
20
Torino FC
Torino FC
1
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus