L'Inter Milan démarre la saison de Serie A en force, écrasant le Torino 5-0. Yann Sommer réalise un clean sheet pour son premier match, tandis que Marcus Thuram brille avec un doublé.

Un départ idéal pour les «Nerazzurri»

Yann Sommer a fêté un «clean sheet» lundi face au Torino. Photo: Luca Bruno

ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les «Nerazzurri» ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un «clean sheet» dès cette 1re journée.

Une nette domination

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli – et pour 1 point – dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.