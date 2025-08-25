Yann Sommer a fêté un «clean sheet» lundi face au Torino.
Photo: Luca Bruno
ATS Agence télégraphique suisse
L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les «Nerazzurri» ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un «clean sheet» dès cette 1re journée.
A lire aussi
Une nette domination
Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.
Battu sur le fil par le Napoli – et pour 1 point – dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
1
5
3
2
Côme 1907
1
2
3
2
Juventus Turin
1
2
3
2
SSC Naples
1
2
3
5
US Cremonese
1
1
3
6
AS Rome
1
1
3
7
ACF Fiorentina
1
0
1
7
Atalanta Bergame
1
0
1
7
Cagliari Calcio
1
0
1
7
Hellas Vérone
1
0
1
7
Pise SC
1
0
1
7
Udinese Calcio
1
0
1
13
Genoa CFC
1
0
1
13
US Lecce
1
0
1
15
Milan AC
1
-1
0
16
Bologne FC
1
-1
0
17
Lazio Rome
1
-2
0
17
Parme Calcio
1
-2
0
17
Sassuolo
1
-2
0
20
Torino FC
1
-5
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation