Scandale dans le football italien. Nicolò Zaniolo, joueur professionnel de la Fiorentina, est accusé d'avoir agressé deux jeunes joueurs de l'AS Roma et d'avoir uriné dans les locaux de son ancien club. Le principal intéressé nie les accusations.

1/5 Nicolò Zaniolo, joueur de la Fiorentina, provoque un tollé en Italie. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

La star du football italien Nicolò Zaniolo est à nouveau au centre d’un scandale. Le joueur de la Fiorentina serait entré dans les vestiaires romains après la demi-finale du championnat des moins de 20 ans entre l’AS Roma et la Fiorentina. Il y aurait provoqué un esclandre, selon un communiqué du club de la capitale.

Enquête en cours

«Nicolò Zaniolo, accompagné d’un collaborateur, est entré illégalement dans le vestiaire de la Roma alors qu’il n’était pas accrédité. Il a uriné dans les locaux du club, a provoqué les joueurs, a frappé Mattia Almaviva sans échange verbal et a violemment poussé Marco Litti contre un banc», peut-on y lire. Les deux joueurs auraient ensuite été hospitalisés et auraient reçu un pronostic de guérison de 10 et 21 jours.

Le parquet de l’instance dirigeante du football italien a ouvert une enquête sur cette affaire. Le communiqué de la Roma ajoute: «Nous avons confiance dans le fait que les institutions agiront avec détermination pour garantir la responsabilité et protéger les valeurs du football italien.»

Nicolò Zaniolo s’excuse

Sur Instagram, le principal intéressé, qui a lui-même été sous contrat avec le club romain, s’est excusé pour l’incident: «Je suis allé là-bas avec la seule intention de transmettre un message positif. Malheureusement, j’ai été provoqué verbalement et j’ai perdu mon sang-froid à tort. Je tiens à m’excuser du fond du cœur.»

L’international italien tient toutefois à préciser que les faits sont très éloignés de ce qui a été raconté. «Mis à part une altercation verbale, il n’y a pas eu de comportement physiquement agressif de ma part», assure-t-il.

Déjà impliqué dans un scandale de paris

Ce n’est pas la première fois que Nicolò Zaniolo s’illustre de façon négative en dehors du terrain. En octobre 2023, le parquet italien avait enquêté sur lui pour suspicion de paris sportifs illicites. Le jeune homme de 25 ans avait admis avoir misé de l’argent sur des jeux de cartes, mais il avait nié avoir parié sur des matches de football. Il n’a finalement pas été sanctionné.