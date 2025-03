Noah Okafor semble en forme! Photo: DR

Blick Sport

Murat Yakin dévoilera dans dix jours l'effectif de la Nati pour le premier rassemblement de l'année. L'équipe nationale s'envolera à Faro pour un camp d'entraînement de quatre jours avant d'affronter l'Irlande du Nord à Belfast, puis le Luxembourg à Saint-Gall. Noah Okafor fera-t-il partie de l'équipe? Pas impossible, mais l'attaquant est encore en phase d'adaptation à Naples, un club qu'il a rejoint cet hiver après sa vraie-fausse signature à Leipzig, laquelle a provoqué la rupture avec son agent.

L'attaquant de 24 ans a vécu un hiver agité et, à Naples, il a joué pour l'heure trois bouts de match, entrant en jeu trois (Udinese), six (Como) et treize minutes (Inter) pour l'instant. Critiqué à son arrivée pour une forme physique jugée défaillante, Noah Okafor a gardé le silence, même lorsqu'une photo où il ne semble pas à son avantage a été largement commentée sur les réseaux sociaux.

Mais, en ce début de semaine, l'international suisse (24 sélections, deux buts) est sorti de sa réserve et a publié une photo de lui spectaculaire sur Instagram, qui devrait mettre fin aux spéculations. Il y pose en effet torse nu et semble particulièrement fit physiquement. Certains observateurs y ont vu la patte d'Antonio Conte, son très exigeant entraîneur à Napoli. D'autres soulignent que le cliché précédent est trompeur, les photos prises en action ne mettant jamais les joueurs en valeur.

En tout cas, une chose est sûre: même si les pizzas de Naples sont les meilleures du monde, Noah Okafor ne semble vraiment pas en abuser. Une bonne nouvelle pour la Nati?