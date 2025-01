Le transfert raté de Noah Okafor entraîne la démission de son conseiller

1/4 Juste une apparition ostentatoire. Noah Okafor doit repartir sans rien faire après son arrivée à Leipzig. Photo: Screenshot X

Tobias Wedermann

«Je ne sais pas, je ne sais pas», souffle Noah Okafor mardi soir à son arrivée à Milan. Ce jour-là, il aurait dû être présenté comme le nouveau joueur du RB Leipzig. Mais l'affaire a capoté lors de la visite médicale. Leipzig voulaient un renfort immédiat dans la course aux premières places en Bundesliga.

Selon les médias allemands, il était clair après la visite médicale que Noah Okafor ne pourrait pas remplir cette condition. Le Suisse n'a donc laissé de traces à Leipzig que parce qu'il a fait une apparition plutôt ostentatoire à l'aéroport, avec trois sacs Louis Vuitton et une veste à plusieurs milliers de francs.

Quoi qu'il se soit passé pendant les quelque 24 heures passées dans l'est de l'Allemagne, le deal qui s'est effondré a des conséquences. Selon les informations de Blick, le joueur de 24 ans et son agence 360Sports se sont séparés avec effet immédiat. On ne sait pas quelle partie a tiré la prise et quelles en sont les raisons exactes. Des deux côtés, on ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet.

Fabian Schär et Marvin Keller sont aussi dans cette agence

Depuis le printemps 2023, Noah Okafor était sous contrat avec l'agence qui, outre divers joueurs allemands de haut niveau, s'occupe également du sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne Julian Nagelsmann, de l'ex-star du Real Toni Kroos ou des Suisses Fabian Schär et Marvin Keller. Le patron de l'agence Volker Struth est une célébrité en Allemagne en raison de sa fabuleuse ascension en tant qu'entrepreneur et agent de football ainsi que de ses nombreuses apparitions dans les médias.

En juillet 2023, Volker Struth a transféré le joueur offensif suisse du Red Bull Salzbourg au Milan AC. Depuis, la carrière de l'ancien plus grand espoir du football suisse n'a toutefois pas démarré comme prévu.

Milan cherche de nouvelles solutions

Au contraire, l'été dernier, Okafor n'a pas joué une seule minute à l'Euro et a été temporairement exclu de l'équipe nationale suisse pour des raisons disciplinaires. Les blessures ont régulièrement fait reculer le joueur de 24 ans. Jusqu'à présent, il n'a pas dépassé le rôle de joueur de complément en Italie.

À Milan, on cherche actuellement intensivement de nouvelles possibilités pour trouver une solution pour Noah Okafor. On ne sait pas quel conseiller devrait aider le joueur dans cette démarche.