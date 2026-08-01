L'attaquant de Lecce a disparu depuis deux semaines

Le mystère est total! Lameck Banda est absent sans justification depuis des semaines à Lecce; le club de Serie A n'a aucun contact avec son joueur et s'inquiète. Et voilà que celui-ci publie des vidéos prises à la salle de sport...

Manuela Bigler

Mystère en Serie A. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant zambien Lameck Banda est introuvable. L'ailier de l'US Lecce ne répond ni aux appels ni aux messages de son club, avant de refaire soudainement surface… sur les réseaux sociaux. Retour sur une affaire pour le moins étrange.

La reprise de l'entraînement à Lecce était fixée au 12 juillet. Les joueurs ont alors entamé la préparation estivale avec les traditionnels tests physiques et examens médicaux. Tous, sauf Banda. Selon la Gazzetta dello Sport, l'absence du Zambien s'expliquerait officiellement par des problèmes administratifs liés à son passeport, qui l'auraient empêché de rejoindre l'Italie depuis son pays.

Le club a confirmé que le joueur avait bien signalé ces difficultés. « L'U.S. Lecce examinera en détail les circonstances invoquées par le joueur et se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée, y compris disciplinaire, afin de garantir le respect des obligations contractuelles découlant du contrat en vigueur jusqu'au 30 juin 2027 », a indiqué le pensionnaire de Serie A dans un communiqué.

Un bras de fer pour forcer un transfert?

Mais l'affaire prend rapidement une tournure beaucoup plus étrange. Depuis cette première explication, Lecce n'est plus parvenu à joindre son joueur. Accompagné de son épouse, Banda aurait été aperçu pour la dernière fois le 23 juillet à l'aéroport de Lusaka, la capitale zambienne, avec plusieurs bagages. Il n'est toutefois jamais arrivé en Italie.

Dans le même temps, l'attaquant a publié sur Instagram une photo de lui à la plage, avant de la supprimer peu après. Son épouse, de son côté, a partagé plusieurs clichés pris dans différents hôtels.

À Lecce, certains ont alors commencé à penser que l'international zambien (22 sélections) cherchait à forcer un départ. Auteur de cinq buts et quatre passes décisives la saison dernière, il avait largement contribué au maintien du club dans l'élite italienne. Grâce à une clause contractuelle, Lecce avait ensuite prolongé unilatéralement son contrat d'une saison, jusqu'en 2027. Or, selon plusieurs médias italiens, Banda aurait reçu une offre très lucrative d'Al-Fateh, en Arabie saoudite, que le club aurait refusée.

«Tout cela est très inhabituel»

L'inquiétude grandit pourtant de jour en jour. «Cela fait deux semaines que nous sommes sans nouvelles de lui. Même ses conseillers ne savent rien. Nous commençons tous à craindre qu'il lui soit arrivé quelque chose qui n'a rien à voir avec le football», confie Stefano Trinchera, le directeur sportif de Lecce, au Corriere dello Sport.

Selon la presse italienne, le club intéressé par Banda se serait entre-temps tourné vers d'autres pistes. « Je commence à penser qu'il ne s'agit pas d'une stratégie destinée à obtenir quelque chose de Lecce, mais plutôt d'un problème personnel. Car tout cela est vraiment très inhabituel », poursuit Trinchera.

Jeudi soir, un nouveau rebondissement intervient enfin. Lameck Banda publie plusieurs vidéos dans sa story Instagram où on le voit s'entraîner dans une salle de sport. «Séance avec mon frère», écrit-il en légende.

Ce signe de vie rassurera sans doute partiellement les dirigeants de Lecce. Mais il ne répond en rien aux nombreuses questions qui entourent toujours la mystérieuse disparition de leur joueur.