Napoli prend la deuxième place en battant l'AC Milan

Un but de Matteo Politano a permis à Napoli de battre l'AC Milan (1-0) lundi et de revenir à sept points de l'Inter. Les Napolitains s'emparent de la deuxième place devant les Rossoneri.

ATS Agence télégraphique suisse

Naples n'a pas dit son dernier mot: le champion d'Italie en titre est venu à bout de l'AC Milan (1-0) lundi lors de la 31e journée de Serie A pour s'emparer de la deuxième place à sept points de l'Inter.

Au lendemain de leur démonstration contre l'AS Rome (5-2) grâce notamment à un arrêt fou de Yann Sommer, les joueurs de l'Inter, leaders du championnat avec neuf points d'avance en début de journée, avaient les yeux fixés sur le stade Diego-Armando-Maradona. Un nul entre leurs deux principaux rivaux pour le titre aurait fait grandement leurs affaires, mais la victoire du Napoli, arrachée à la 79e, n'est pas non plus pour leur déplaire.

L'Inter fait un pas de plus vers le titre

A sept journées du terme de la saison, soit un maximum de 21 points à empocher, les Nerazzurri sont solidement installés en tête du championnat avec sept longueurs d'avance sur leur nouveau dauphin, Naples, tandis que l'AC Milan a rétrogradé à la troisième place, à neuf longueurs.

Intense et équilibré, le choc de la 31e journée entre le Napoli et le Milan a tenu ses promesses et a été décidé en faveur du club hôte par Matteo Politano, l'un des internationaux italiens qui ont participé à la nouvelle déroute de la Nazionale, privée de Mondial 2026 par la Bosnie-Herzégovine. L'équipe d'Antonio Conte a enchaîné une cinquième victoire de suite et peut encore, comme la saison dernière, coiffer l'Inter sur le poteau.