Napoli prend la deuxième place en battant l'AC Milan

Naples n'a pas dit son dernier mot: le champion d'Italie en titre est venu à bout de l'AC Milan (1-0) lundi lors de la 31e journée de Serie A pour s'emparer de la deuxième place à sept points de l'Inter.
Au lendemain de leur démonstration contre l'AS Rome (5-2) grâce notamment à un arrêt fou de Yann Sommer, les joueurs de l'Inter, leaders du championnat avec neuf points d'avance en début de journée, avaient les yeux fixés sur le stade Diego-Armando-Maradona. Un nul entre leurs deux principaux rivaux pour le titre aurait fait grandement leurs affaires, mais la victoire du Napoli, arrachée à la 79e, n'est pas non plus pour leur déplaire.
L'Inter fait un pas de plus vers le titre
A sept journées du terme de la saison, soit un maximum de 21 points à empocher, les Nerazzurri sont solidement installés en tête du championnat avec sept longueurs d'avance sur leur nouveau dauphin, Naples, tandis que l'AC Milan a rétrogradé à la troisième place, à neuf longueurs.
Intense et équilibré, le choc de la 31e journée entre le Napoli et le Milan a tenu ses promesses et a été décidé en faveur du club hôte par Matteo Politano, l'un des internationaux italiens qui ont participé à la nouvelle déroute de la Nazionale, privée de Mondial 2026 par la Bosnie-Herzégovine. L'équipe d'Antonio Conte a enchaîné une cinquième victoire de suite et peut encore, comme la saison dernière, coiffer l'Inter sur le poteau.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
31
45
72
2
SSC Naples
31
17
65
3
Milan AC
31
23
63
4
Côme 1907
31
31
58
5
Juventus Turin
31
25
57
6
AS Rome
31
14
54
7
Atalanta Bergame
31
17
53
8
Bologne FC
31
3
45
9
Lazio Rome
31
3
44
10
Sassuolo
31
-3
42
11
Udinese Calcio
31
-7
40
12
Torino FC
31
-18
36
13
Parme Calcio
31
-17
35
14
Genoa CFC
31
-8
33
15
ACF Fiorentina
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
31
-22
27
19
Hellas Vérone
31
-31
18
20
Pise SC
31
-32
18