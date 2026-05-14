L’Inter avait déjà de quoi savourer sa saison avec un 21e titre de champion acquis depuis plusieurs semaines. Mercredi soir, les Nerazzurri ont ajouté une nouvelle ligne à leur palmarès en remportant la Coppa Italia grâce à une victoire 2-0 contre la Lazio. Il s’agit du troisième doublé championnat-coupe de l’histoire du club milanais.
Un tel succès méritait évidemment une célébration à la hauteur. Dans les vestiaires, les joueurs de l’Inter ont laissé éclater leur joie autour du trophée. Manuel Akanji s’est particulièrement fait remarquer. Le défenseur de la Nati n’a pas tardé à se débarrasser de son équipement et a traversé le vestiaire en dansant simplement vêtu d’un caleçon.
Le Suisse continue ainsi d’étoffer un palmarès déjà impressionnant: champion et vainqueur de la coupe en Suisse, en Angleterre et désormais en Italie, tandis qu’il avait aussi remporté la Coupe d’Allemagne avec le Borussia Dortmund.
Un retour décisif
Manuel Akanji ne s’est pas illustré uniquement pendant les festivités. Sur le terrain aussi, il a joué un rôle majeur dans le succès milanais. À la 75e minute, il a sauvé son équipe grâce à un tacle décisif devant Boulaye Dia, qui filait vers le but pour l’Lazio Rome. Une intervention qui a fait de lui l’un des héros de la finale.
Pour une fois, l’influence de Yann Sommer a été plus discrète. Le gardien suisse a passé la rencontre sur le banc, l’entraîneur Christian Chivu renouvelant sa confiance à l'habituel portier remplaçant Josep Martinez. Cela n’a toutefois pas empêché Yann Sommer de savourer pleinement cette première Coppa Italia remportée dans sa carrière — même si, contrairement à Manuel Akanji, il a gardé son maillot pendant les célébrations.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
36
54
85
2
SSC Naples
36
18
70
3
Juventus Turin
36
29
68
4
Milan AC
36
18
67
5
AS Rome
36
24
67
6
Côme 1907
36
32
65
7
Atalanta Bergame
36
16
58
8
Bologne FC
36
2
52
9
Lazio Rome
36
2
51
10
Udinese Calcio
36
-1
50
11
Sassuolo
36
-2
49
12
Torino FC
36
-18
44
13
Parme Calcio
36
-18
42
14
Genoa CFC
36
-8
41
15
ACF Fiorentina
36
-11
38
16
Cagliari Calcio
36
-15
37
17
US Lecce
36
-24
32
18
US Cremonese
36
-23
31
19
Hellas Vérone
36
-34
20
20
Pise SC
36
-41
18