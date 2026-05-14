L'Inter est plus que jamais la référence en matière de football italien! Le défenseur de la Nati Manuel Akanji et Yann Sommer célèbrent le doublé avec style.

Christian Müller

L’Inter avait déjà de quoi savourer sa saison avec un 21e titre de champion acquis depuis plusieurs semaines. Mercredi soir, les Nerazzurri ont ajouté une nouvelle ligne à leur palmarès en remportant la Coppa Italia grâce à une victoire 2-0 contre la Lazio. Il s’agit du troisième doublé championnat-coupe de l’histoire du club milanais.

Un tel succès méritait évidemment une célébration à la hauteur. Dans les vestiaires, les joueurs de l’Inter ont laissé éclater leur joie autour du trophée. Manuel Akanji s’est particulièrement fait remarquer. Le défenseur de la Nati n’a pas tardé à se débarrasser de son équipement et a traversé le vestiaire en dansant simplement vêtu d’un caleçon.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le Suisse continue ainsi d’étoffer un palmarès déjà impressionnant: champion et vainqueur de la coupe en Suisse, en Angleterre et désormais en Italie, tandis qu’il avait aussi remporté la Coupe d’Allemagne avec le Borussia Dortmund.

Un retour décisif

Manuel Akanji ne s’est pas illustré uniquement pendant les festivités. Sur le terrain aussi, il a joué un rôle majeur dans le succès milanais. À la 75e minute, il a sauvé son équipe grâce à un tacle décisif devant Boulaye Dia, qui filait vers le but pour l’Lazio Rome. Une intervention qui a fait de lui l’un des héros de la finale.

Pour une fois, l’influence de Yann Sommer a été plus discrète. Le gardien suisse a passé la rencontre sur le banc, l’entraîneur Christian Chivu renouvelant sa confiance à l'habituel portier remplaçant Josep Martinez. Cela n’a toutefois pas empêché Yann Sommer de savourer pleinement cette première Coppa Italia remportée dans sa carrière — même si, contrairement à Manuel Akanji, il a gardé son maillot pendant les célébrations.



