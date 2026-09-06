Manuel Akanji offre la passe décisive pour le but de la victoire de l'Inter

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
3
9
9
2
Inter Milan
3
5
9
3
Côme 1907
3
4
7
4
Milan AC
2
3
6
5
Juventus Turin
2
3
6
6
Lazio Rome
2
2
6
7
Atalanta Bergame
3
1
6
8
Udinese Calcio
2
1
4
9
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Naples
3
0
3
11
Sassuolo
2
0
3
12
Cagliari Calcio
2
0
3
13
Torino FC
3
-1
3
14
US Lecce
2
-2
3
15
Bologne FC
2
-2
0
16
Parme Calcio
2
-3
0
17
AC Monza
2
-4
0
18
Venezia
2
-4
0
19
Genoa CFC
3
-6
0
20
ACF Fiorentina
3
-8
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation