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Les moments forts en vidéo
Manuel Akanji offre la passe décisive pour le but de la victoire de l'Inter

En collaboration avec DAZN, Blick vous présente les temps forts du match Inter – Naples (3-2).
Publié: il y a 41 minutes
Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
AS Rome
3
9
9
2
Inter Milan
Inter Milan
3
5
9
3
Côme 1907
Côme 1907
3
4
7
4
Milan AC
Milan AC
2
3
6
5
Juventus Turin
Juventus Turin
2
3
6
6
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
6
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
3
1
6
8
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
9
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Naples
SSC Naples
3
0
3
11
Sassuolo
Sassuolo
2
0
3
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
0
3
13
Torino FC
Torino FC
3
-1
3
14
US Lecce
US Lecce
2
-2
3
15
Bologne FC
Bologne FC
2
-2
0
16
Parme Calcio
Parme Calcio
2
-3
0
17
AC Monza
AC Monza
2
-4
0
18
Venezia
Venezia
2
-4
0
19
Genoa CFC
Genoa CFC
3
-6
0
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
3
-8
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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