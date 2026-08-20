Ronaldinho revient jouer en Italie, à 46 ans

Ronaldinho, 46 ans, revient sur les terrains avec Ravenne en Serie C italienne. L'ex-Ballon d'or brésilien espère marquer son 300e but, plus de dix ans après son dernier match officiel.

ATS Agence télégraphique suisse

Ronaldinho va tenter à 46 ans de marquer «un 300e but», avec Ravenne. L'ambitieux club de troisième division italienne orchestre son inattendu retour sur les terrains, a expliqué le Brésilien jeudi.

«Je suis très heureux d'être ici auprès d'amis, nous avons une équipe pour faire quelque chose de bien», a déclaré le Ballon d'or 2005 en marge de sa présentation officielle sur une plage de Ravenne, lors d'un point de presse réservé à quelques médias choisis par le club et l'entourage du joueur.

«Si vous me verrez jouer? Je ne sais pas, seul l'entraîneur le sait. Retrouver l'Italie, c'est beau, je suis ici pour aider mes coéquipiers à gagner», a poursuivi Ronaldinho, arrivé sur la côte Adriatique en jet privé à la mi-journée, selon des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.

«Comme vous le voyez, je suis en forme, je me sens bien. Si je pouvais marquer mon 300e but, cela serait encore plus beau», a ajouté l'ancien joueur du Paris SG (2001-03), du FC Barcelone (2003-08) ou de l'AC Milan (2008-11).

Plus de dix ans après son dernier match

Ronaldinho, sacré champion du monde avec le Brésil en 2002 et sélectionné à 97 reprises (33 buts) sous le maillot de la Seleçao, a disputé son dernier match officiel en septembre 2015 avec le club brésilien de Fluminense.

Son retour avait été annoncé en juin dernier en marge de la Coupe du monde, à Miami, par Ignazio Cipriani, homme d'affaires italo-américain et propriétaire du club depuis 2024.

«Son objectif est romantique: essayer de marquer son dernier but. Son implication n'est pas un geste de façade ou un coup marketing pour faire parler de nous», s'est-il défendu, avant de reconnaître que le Brésilien allait entrer au capital du club et ne jouerait pas contre la Reggiana lundi en ouverture de la saison de Serie C.