L'Atalanta tient son nouveau coach, Rafaele Palladino

L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.
«Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027», a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.
Monza, Fiorentina et maintenant l'Atalanta
Ancien international italien, Raffaele Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite.
Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
11
14
24
2
AS Rome
11
7
24
3
Milan AC
11
8
22
4
SSC Naples
11
6
22
5
Bologne FC
11
10
21
6
Juventus Turin
11
4
19
7
Côme 1907
11
6
18
8
Sassuolo
11
2
16
9
Lazio Rome
11
4
15
10
Udinese Calcio
11
-5
15
11
US Cremonese
11
-1
14
12
Torino FC
11
-6
14
13
Atalanta Bergame
11
2
13
14
Cagliari Calcio
11
-5
10
15
US Lecce
11
-6
10
16
Pise SC
11
-6
9
17
Parme Calcio
11
-7
8
18
Genoa CFC
11
-8
7
19
Hellas Vérone
11
-10
6
20
ACF Fiorentina
11
-9
5