DE
FR

Ivan Juric licencié la veille
L'Atalanta tient son nouveau coach, Rafaele Palladino

L'Atalanta Bergame nomme Rafaele Palladino comme nouvel entraîneur. L'Italien de 41 ans, ancien coach de Monza et de la Fiorentina, succède à Ivan Juric, licencié la veille. Il s'engage jusqu'en 2027 avec le club, actuellement 13e de Serie A.
Publié: 16:47 heures
Partager
Écouter
Raffaele Palladino est le nouveau coach de l'Atalanta.
Photo: Jose Breton
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.

«Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027», a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.

Monza, Fiorentina et maintenant l'Atalanta

Ancien international italien, Raffaele Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite.

A lire aussi
En crise, un futur adversaire du LS en Conference League a changé d'entraîneur
Serie A
Favori, vraiment?
En crise, un futur adversaire du LS en Conference League a changé d'entraîneur
L'Inter revient sur les talons de Naples
Une combinaison travaillée
L'Inter revient sur les talons de Naples

Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
11
14
24
2
AS Rome
AS Rome
11
7
24
3
Milan AC
Milan AC
11
8
22
4
SSC Naples
SSC Naples
11
6
22
5
Bologne FC
Bologne FC
11
10
21
6
Juventus Turin
Juventus Turin
11
4
19
7
Côme 1907
Côme 1907
11
6
18
8
Sassuolo
Sassuolo
11
2
16
9
Lazio Rome
Lazio Rome
11
4
15
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
11
-5
15
11
US Cremonese
US Cremonese
11
-1
14
12
Torino FC
Torino FC
11
-6
14
13
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
11
2
13
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
11
-5
10
15
US Lecce
US Lecce
11
-6
10
16
Pise SC
Pise SC
11
-6
9
17
Parme Calcio
Parme Calcio
11
-7
8
18
Genoa CFC
Genoa CFC
11
-8
7
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
11
-10
6
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
11
-9
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus