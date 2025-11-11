L'Atalanta tient son nouveau coach, Rafaele Palladino

L'Atalanta Bergame nomme Rafaele Palladino comme nouvel entraîneur. L'Italien de 41 ans, ancien coach de Monza et de la Fiorentina, succède à Ivan Juric, licencié la veille. Il s'engage jusqu'en 2027 avec le club, actuellement 13e de Serie A.

Raffaele Palladino est le nouveau coach de l'Atalanta. Photo: Jose Breton

L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.

«Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027», a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.

Monza, Fiorentina et maintenant l'Atalanta

Ancien international italien, Raffaele Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite.

Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.