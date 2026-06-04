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Futur entraîneur des Azzurri?
Naples officialise le départ d'Antonio Conte

Naples se sépare d'Antonio Conte après deux saisons marquées par un titre de champion en 2025. Massimiliano Allegri, récemment licencié par l'AC Milan, est en pole position pour le remplacer.
Publié: il y a 26 minutes
Sous la direction d'Antonio Conte, Naples a remporté le titre de champion d'Italie 2025.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le vice-champion d'Italie Naples a officialisé jeudi le départ après deux saisons de son entraîneur Antonio Conte. Ce dernier devrait être remplacé par Massimiliano Allegri, remercié par l'AC Milan. «Le Napoli annonce avoir résilié d'un commun accord et de manière anticipée, par rapport à l'échéance originelle, les contrats de travail de son entraîneur Antonio Conte et de ses collaborateurs», a indiqué le club dans son communiqué.

Sous la direction d'Antonio Conte, Naples a remporté le titre de champion d'Italie 2025, le quatrième de son histoire, fini deuxième de la Serie A cette saison et s'est adjugé la dernière Supercoupe d'Italie, mais a échoué cette année dès la phase de ligue de la Ligue des champions.

Pressenti comme entraîneur de l'équipe d'Italie

Selon la presse italienne, Conte est pressenti pour prendre la direction de l'équipe d'Italie. L'ancien international italien a déjà dirigé la Nazionale entre 2014 et 2016, mais la nomination du prochain sélectionneur devra attendre l'élection du nouveau président de la Fédération italienne, prévue le 22 juin.

Naples est en contacts avancés avec Allegri qui a été licencié par l'AC Milan après la fin de saison catastrophique de son équipe, 5e du Championnat d'Italie et privée de Ligue des champions par une défaite à domicile (2-1 contre Cagliari) lors de la 38e et dernière journée de la saison.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
38
54
87
2
SSC Naples
SSC Naples
38
22
76
3
AS Rome
AS Rome
38
28
73
4
Côme 1907
Côme 1907
38
36
71
5
Milan AC
Milan AC
38
18
70
6
Juventus Turin
Juventus Turin
38
27
69
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
38
15
59
8
Bologne FC
Bologne FC
38
3
56
9
Lazio Rome
Lazio Rome
38
1
54
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo
Sassuolo
38
-4
49
12
Torino FC
Torino FC
38
-19
45
13
Parme Calcio
Parme Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
38
-9
42
16
Genoa CFC
Genoa CFC
38
-10
41
17
US Lecce
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
38
-36
21
20
Pise SC
Pise SC
38
-45
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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