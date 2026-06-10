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Accord verbal conclu
Un champion du monde futur nouveau numéro un de la Juve?

La Juventus a fait d’Emiliano Martinez sa priorité pour renforcer son poste de gardien, d'après Fabrizio Romano. L’Argentin d’Aston Villa serait ouvert à un départ vers Turin.
Publié: il y a 7 minutes
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Le gardien d'Aston Villa, Emiliano Martinez, va-t-il rejoindre la Juventus de Turin?
Photo: Getty Images
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Davide Malinconico

La Juventus Turin pourrait bien trouver son futur numéro un en Premier League. Mais contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines, il ne s’agit pas d’Alisson Becker (33 ans). Longtemps considéré comme la priorité absolue de la Vieille Dame, le gardien de Liverpool ne devrait finalement pas rejoindre Turin. Les Reds ont en effet confirmé qu’ils comptaient toujours sur l’international brésilien, contraignant ainsi la Juve à explorer d’autres pistes. Une chose est sûre: les dirigeants turinois ne sont plus pleinement convaincus par les prestations de leur gardien titulaire Michele Di Gregorio (28 ans) et souhaitent renforcer ce secteur.

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Emiliano «Dibu» Martinez (33 ans) est désormais devenu la cible numéro un du club italien. Un premier contact aurait déjà eu lieu avec le portier d’Aston Villa. Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Martinez ne serait par ailleurs pas opposé à l’idée de rejoindre le club le plus titré d’Italie.

Aston Villa ne fermerait pas la porte

D’après les informations de la «Gazzetta dello Sport», Aston Villa ne devrait pas non plus s’opposer à un départ de son gardien. D’une part parce qu’une séparation avait déjà été envisagée de très près l’été dernier, d’autre part parce que l’international argentin s’approche de son 34e anniversaire.

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Le vainqueur de la Ligue Europa serait disposé à entamer des discussions pour une indemnité de transfert comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme qui semble largement accessible pour les Bianconeri, surtout pour un gardien qui figure encore parmi les références mondiales à son poste.

Le salaire reste le principal obstacle

Le dossier pourrait toutefois se compliquer sur le plan salarial. À Birmingham, Martinez touche actuellement près de 7 millions d’euros par saison dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en 2028. Selon plusieurs médias, la Juventus lui proposerait un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2029. Le salaire annuel envisagé serait toutefois légèrement inférieur, entre 5 et 6 millions d’euros.

Le gardien aurait déjà donné son accord verbal pour faire un effort financier afin de faciliter l’opération. Reste désormais à savoir si «Dibu» Martinez acceptera concrètement de revoir ses prétentions à la baisse pour rejoindre la Juventus.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
38
54
87
2
SSC Naples
SSC Naples
38
22
76
3
AS Rome
AS Rome
38
28
73
4
Côme 1907
Côme 1907
38
36
71
5
Milan AC
Milan AC
38
18
70
6
Juventus Turin
Juventus Turin
38
27
69
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
38
15
59
8
Bologne FC
Bologne FC
38
3
56
9
Lazio Rome
Lazio Rome
38
1
54
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo
Sassuolo
38
-4
49
12
Torino FC
Torino FC
38
-19
45
13
Parme Calcio
Parme Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
38
-9
42
16
Genoa CFC
Genoa CFC
38
-10
41
17
US Lecce
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
38
-36
21
20
Pise SC
Pise SC
38
-45
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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