Un champion du monde futur nouveau numéro un de la Juve?

La Juventus a fait d’Emiliano Martinez sa priorité pour renforcer son poste de gardien, d'après Fabrizio Romano. L’Argentin d’Aston Villa serait ouvert à un départ vers Turin.

Davide Malinconico

La Juventus Turin pourrait bien trouver son futur numéro un en Premier League. Mais contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines, il ne s’agit pas d’Alisson Becker (33 ans). Longtemps considéré comme la priorité absolue de la Vieille Dame, le gardien de Liverpool ne devrait finalement pas rejoindre Turin. Les Reds ont en effet confirmé qu’ils comptaient toujours sur l’international brésilien, contraignant ainsi la Juve à explorer d’autres pistes. Une chose est sûre: les dirigeants turinois ne sont plus pleinement convaincus par les prestations de leur gardien titulaire Michele Di Gregorio (28 ans) et souhaitent renforcer ce secteur.

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Emiliano «Dibu» Martinez (33 ans) est désormais devenu la cible numéro un du club italien. Un premier contact aurait déjà eu lieu avec le portier d’Aston Villa. Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Martinez ne serait par ailleurs pas opposé à l’idée de rejoindre le club le plus titré d’Italie.

Aston Villa ne fermerait pas la porte

D’après les informations de la «Gazzetta dello Sport», Aston Villa ne devrait pas non plus s’opposer à un départ de son gardien. D’une part parce qu’une séparation avait déjà été envisagée de très près l’été dernier, d’autre part parce que l’international argentin s’approche de son 34e anniversaire.

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Le vainqueur de la Ligue Europa serait disposé à entamer des discussions pour une indemnité de transfert comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme qui semble largement accessible pour les Bianconeri, surtout pour un gardien qui figure encore parmi les références mondiales à son poste.

Le salaire reste le principal obstacle

Le dossier pourrait toutefois se compliquer sur le plan salarial. À Birmingham, Martinez touche actuellement près de 7 millions d’euros par saison dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en 2028. Selon plusieurs médias, la Juventus lui proposerait un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2029. Le salaire annuel envisagé serait toutefois légèrement inférieur, entre 5 et 6 millions d’euros.

Le gardien aurait déjà donné son accord verbal pour faire un effort financier afin de faciliter l’opération. Reste désormais à savoir si «Dibu» Martinez acceptera concrètement de revoir ses prétentions à la baisse pour rejoindre la Juventus.