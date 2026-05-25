Antonio Conte a quitté Naples après la dernière journée de Serie A. L’entraîneur italien a officialisé sa décision après un échange tendu avec son président.

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Surprise à Naples! Après la victoire 1-0 face à l'Udinese en clôture de la saison de Serie A, Antonio Conte a annoncé sa démission du poste d'entraîneur. «J'ai échoué sur un point avec Naples: je n'ai pas réussi à fédérer l'équipe. Sans cela, il devient difficile de rivaliser avec les autres formations», a regretté le technicien italien avant d'évoquer sa relation avec son président. «Le président ne m'a forcé à rien. C'était ma décision. Il m'a dit: “Si jamais tu changes d'avis, c'est ici que tu es chez toi.”»

Arrivé à Naples en juillet 2024, Antonio Conte a mené le club à son quatrième scudetto dès sa première saison. Cet exercice 2025-2026 s'est toutefois révélé plus compliqué pour I Partenopei. L'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji a en effet devancé les champions en titre de onze points au classement final. Une situation qui a d'ailleurs donné lieu à un échange étonnant entre le président napolitain et son désormais ex-entraîneur.

Conte de retour à la tête de la sélection?

«Sans les blessures, tu aurais encore tranquillement remporté le championnat», a lancé Aurelio De Laurentiis, rapidement repris par Antonio Conte. «Mais absolument pas.» «Mais comment ça, non? Je te le dis, moi», a insisté le président, de nouveau contredit par l'ancien milieu italien. «Je ne suis absolument pas d’accord avec vous. Il faut reconnaître les mérites de l’Inter Milan, qui est une grande équipe.»

L'échange a connu un dernier épisode lorsqu'Aurelio De Laurentiis s'est moqué des Nerazzurri. «L’Inter est tellement une grande équipe qu’en Europe, elle a fait moins bien que l’an dernier.» Antonio Conte a immédiatement répondu: «Elle a fait mieux que nous. Elle a passé la phase de ligue. Pas nous».

L'avenir du technicien italien reste désormais incertain. Les rumeurs concernant un retour à la tête de la sélection italienne, absente de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, circulent déjà avec insistance.