ATS Agence télégraphique suisse
Bologne sera désormais entraîné par Domenico Tedesco, a annoncé mardi le club de l'international suisse Remo Freuler. L'Allemand succède à Vincenzo Italiano, qui a résilié la semaine dernière son contrat avec le huitième du dernier Championnat d'Italie. Il a signé jusqu'au 30 juin 2028, avec une option pour un an supplémentaire.
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Domenico Tedesco, 40 ans, était libre depuis son récent départ, après une seule saison, du club turc de Fenerbahce. Il a entraîné auparavant Schalke 04 (2017-19), le Spartak Moscou (2019-21), le RB Leipzig (2021-23) avec qui il a remporté la Coupe d'Allemagne 2022, et la sélection belge (2023-25).
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
38
54
87
2
SSC Naples
38
22
76
3
AS Rome
38
28
73
4
Côme 1907
38
36
71
5
Milan AC
38
18
70
6
Juventus Turin
38
27
69
7
Atalanta Bergame
38
15
59
8
Bologne FC
38
3
56
9
Lazio Rome
38
1
54
10
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo
38
-4
49
12
Torino FC
38
-19
45
13
Parme Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
ACF Fiorentina
38
-9
42
16
Genoa CFC
38
-10
41
17
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Vérone
38
-36
21
20
Pise SC
38
-45
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation