Naples a désormais besoin d'un miracle pour conserver son titre de champion d'Italie. Sa défaite à domicile face à la Lazio Rome (2-0) samedi lors de la 33e journée de Serie A permet à l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji de se rapprocher encore plus du sacre.
Pour espérer encore devancer l'Inter, vainqueur la veille de Cagliari (3-0) et leader avec douze points d'avance, le Napoli devait réaliser un sans-faute lors des six dernières journées. Mais il est tombé de très haut samedi.
Dans leur stade Diego-Armano-Maradona, les joueurs d'Antonio Conte ont bu la tasse comme rarement cette saison et n'ont pas existé face à la Lazio qui leur a infligé une première défaite à domicile en championnat depuis décembre 2024.
Quatre à la suite pour la Lazio
Matteo Cancellieri a ouvert la marque dès la 6e minute. Rentrés aux vestiaires à la pause sous les sifflets de leurs supporters, les Napolitains n'ont pas trouvé de réponse en seconde période. Et la Lazio a doublé la mise par Toma Basic (57e) pour signer sa quatrième victoire de suite et sceller quasiment l'issue du championnat.
A cinq journées du terme de la saison, l'Inter compte donc douze points d'avance sur Naples et quinze sur l'AC Milan qui se déplace dimanche à Vérone. Les Nerazzurri pourraient remporter leur 21e scudetto dès le week-end prochain s'ils s'imposent sur le terrain du Torino et si Naples ne bat pas la Cremonese.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
33
49
78
2
SSC Naples
33
15
66
3
Milan AC
32
20
63
4
Juventus Turin
32
26
60
5
Côme 1907
33
29
58
6
AS Rome
0:1
33
16
57
7
Atalanta Bergame
1:0
33
17
56
8
Bologne FC
32
5
48
9
Lazio Rome
33
4
47
10
Sassuolo
33
-3
45
11
Udinese Calcio
33
-5
43
12
Torino FC
32
-17
39
13
Parme Calcio
33
-16
39
14
Genoa CFC
32
-7
36
15
ACF Fiorentina
32
-7
35
16
Cagliari Calcio
33
-14
33
17
US Cremonese
32
-21
27
18
US Lecce
32
-24
27
19
Hellas Vérone
32
-32
18
20
Pise SC
32
-35
18