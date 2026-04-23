De nouvelles informations tombent dans le cadre du scandale de la prostitution en Italie. Les médias italiens citent les noms des footballeurs professionnels qui apparaissent dans les procès-verbaux d'écoute. Aucun joueur ne fait l'objet d'une enquête.

Davide Malinconico

L’enquête du parquet de Milan prend de l’ampleur. Les noms de stars du football potentiellement impliquées dans un scandale de prostitution en Italie ont fuité dans les médias transalpins. Les joueurs mentionnés dans les écoutes se retrouvent certes au cœur de l’attention, mais à ce stade, aucune accusation pénale n’est retenue contre eux.

Au centre de l’affaire figurent des soirées organisées dans la nuit milanaise par la société «Ma.De Milano», soupçonnée d’être une structure de façade. On ignore encore si les clients ont réellement eu recours aux «prestations supplémentaires» évoquées, telles que des services sexuels tarifés ou la consommation de gaz hilarant dans des hôtels.

Noms connus parmi les mots-clés

Quatre personnes, dont les organisateurs présumés Emanuele Buttini et Deborah Ronchi, ont été placées en résidence surveillée. Selon plusieurs médias, notamment «Il Giornale», «Corriere dello Sport» et «Calcio e Finanza», l’enquête vise à établir d’éventuels faits de promotion et d’exploitation de la prostitution, en lien avec des services qui auraient été proposés à des footballeurs par des escortes.

Les enquêteurs ont dressé une liste de centaines de mots-clés destinés à analyser les appareils électroniques des suspects. On y retrouve des noms de joueurs bien connus, comme Alessandro Bastoni, Rafael Leão, Olivier Giroud, Achraf Hakimi, Dušan Vlahović ou encore Dean Huijsen. Figurent aussi les noms de Riccardo Calafiori, ancien du FC Bâle, et de Cheikh Niasse, ex-joueur d’YB. Le ministère public précise toutefois que toutes les personnes citées ne font pas nécessairement partie de l’enquête.

Enquête en cours

Outre ces noms, la liste comprend également des termes comme «Mykonos», «fête», «hôtel», «privé», «argent», «sexe», «ballons» ou «week-end», utilisés pour affiner les recherches.

Les médias italiens rapportent par ailleurs un élément intrigant: un suspect aurait échangé à huit reprises avec un numéro de téléphone enregistré, selon le dossier, au nom de la légende de l’Inter, Dejan Stanković. Le Serbe ne ferait toutefois pas partie des personnes visées par l’enquête, et la nature de ces contacts reste, pour l’heure, inexpliquée.