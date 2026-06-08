Fabio Grosso devient le nouvel entraîneur de la Fiorentina

ATS Agence télégraphique suisse
La Fiorentina a annoncé lundi avoir nommé l'ancien international italien Fabio Grosso au poste d'entraîneur. Il avait récemment quitté son poste à Sassuolo.
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«Fabio n'est pas seulement un champion du monde, c'est aussi un coach qui a construit son chemin à travers son dur travail, ses idées et ses résultats», a déclaré le président Giuseppe Commisso dans le communiqué du club toscan. Celui-ci indique que le contrat de son nouveau technicien court jusqu'en 2028.
La Fiorentina, battue 1-0 par le Lausanne-Sport en décembre en Conference League, a vécu une saison 2025-26 catastrophique sous la direction de Stefano Pioli puis de Paolo Vanoli, remercié la semaine dernière après avoir pourtant assuré le maintien en Serie A (15e).
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
38
54
87
2
SSC Naples
38
22
76
3
AS Rome
38
28
73
4
Côme 1907
38
36
71
5
Milan AC
38
18
70
6
Juventus Turin
38
27
69
7
Atalanta Bergame
38
15
59
8
Bologne FC
38
3
56
9
Lazio Rome
38
1
54
10
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo
38
-4
49
12
Torino FC
38
-19
45
13
Parme Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
ACF Fiorentina
38
-9
42
16
Genoa CFC
38
-10
41
17
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Vérone
38
-36
21
20
Pise SC
38
-45
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation