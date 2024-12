Cristiano Ronaldo n'a pas été tendre avec la Ligue 1 ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

En janvier 2024, l'international portugais jugeait la Saudi Pro League «pas pire que la Ligue 1», avant d'ajouter: «La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1. Je peux le dire, après un an passé là-bas, nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant.»

Pratiquement douze mois plus tard, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid notamment, a confirmé ses propos. Le niveau du championnat saoudien est-il supérieur à celui de la L1? «Facilement! Est-ce que je maintiens mes propos? Bien sûr! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pensent les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir», a répondu sans détours Cristiano Ronaldo ce vendredi lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubaï.

«Il n’y a que le PSG, les autres sont finis»

«En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis, lance-t-il encore ce vendredi. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une équipe compétitive, ok, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui a le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris.»

Pour évoquer la supériorité du championnat saoudien, l'attaquant de 39 ans met en avant les conditions climatiques dans lesquelles se disputent ses matches de championnat. «Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes», conclut Cristiano Ronaldo. Nul doute que ses propos vont une nouvelle fois faire grand bruit dans l'Hexagone.

Lors de cette même cérémonie, le Portugais, qui évolue à Al Nassr, a été désigné meilleur joueur du Moyen-Orient.