Le gardien de but brésilien Fabio a établi un record impressionnant. Avec son 1391e match professionnel, il a dépassé le record du gardien anglais Peter Shilton. Malgré ses 44 ans, Fabio ne pense pas encore à arrêter.

1/6 À 44 ans, Fabio entend bien poursuivre sa carrière. Photo: Getty Images

Andri Bäggli

Lorsque l’on pense à des gardiens de but légendaires, des noms comme Iker Casillas, Gianluigi Buffon et Oliver Kahn viennent rapidement à l’esprit. Peu nombreux sont ceux qui penseraient à Fabio Deivson Lopes Maciel, dit Fabio. Pourtant, le Brésilien a établi un record impressionnant. Aucun joueur n’a jamais été aussi présent sur le terrain que le gardien de Fluminense. Dans la nuit de mardi à mercredi, le joueur de 44 ans a enfilé le maillot d’un club professionnel pour la 1391e fois lors de la Copa Sudamericana contre l’América de Cali (2-0).

Avant ce match historique, il détenait le record avec le gardien anglais Peter Shilton. Selon le Guinness Book des records, ce dernier, aujourd’hui âgé de 75 ans, est apparu 1390 fois sur le terrain. Mais Shilton lui-même affirme qu’il a en fait disputé trois matches de moins. Quoi qu’il en soit, Fabio est désormais définitivement le seul détenteur du record.

Celui-ci a commencé sa carrière en 1997 – année où Peter Shilton a mis un terme à la sienne – à l’União Bandeirante dans le sud du Brésil. La même année, il est devenu champion du monde avec l’équipe nationale des moins de 17 ans. Par la suite, le jeune gardien a été prêté à plusieurs reprises, notamment à Cruzeiro, avant d’être transféré à Vasco da Gama en juillet 2000. Fabio n’y est devenu gardien titulaire que deux ans plus tard. Mais à l’été 2004, c’est la rupture. Le président du Vasco de l’époque, Eurico Miranda, a accusé le gardien de ne pas être revenu dans l’équipe après plusieurs convocations pour la Seleçao.

Une pause de quatre mois et c’est tout

Fabio a été banni de l’équipe et, en raison des règles de la ligue, n’a pas pu s’engager directement avec un nouveau club, ce qui l’a contraint à une pause de quatre mois. Il a porté plainte contre Vasco da Gama devant le tribunal du travail et, entre-temps, a négocié un retour avec Cruzeiro. L’accord a été conclu en janvier 2005. Il est devenu une légende du club et a gardé les buts des Raposas jusqu’à l’hiver 2022, où il a été transféré à son club actuel, Fluminense.

Bien qu’il n’ait jamais été attiré par un club étranger et qu’il n’ait pas été sélectionné en équipe nationale A, Fabio a tout de même fait des apparitions sur la scène internationale du football. La dernière fois, c’était lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, où il n’a été éliminé en demi-finale par Chelsea avec Fluminense. Le Brésilien ne pense d’ailleurs pas encore à prendre sa retraite. En mai dernier, il a prolongé son contrat jusqu’à la fin de l’année 2026, ce qui lui permettra d’accumuler encore plus de temps de jeu.