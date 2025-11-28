Qui remettra la Nati M21 sur les rails? Alex Frei et Stephan Lichtsteiner devraient figurer en tête de liste des responsables de l'ASF pour succéder à Sascha Stauch. Mais un autre nom pourrait également intéresser l'ASF.

Christian Finkbeiner

L’échec contre le Luxembourg a été la fameuse défaite de trop pour Sascha Stauch. Jeudi, l’Association suisse de football (ASF) a tiré la prise et mis l’entraîneur de l’équipe nationale M21 à la porte. Car oui, si l’Euro de cet été s’est déjà déroulé sans les Rougets, le tournoi de 2027 en Albanie et en Serbie risque lui aussi de se dérouler sans la Suisse.

Mais qui va remettre l’équipe sur les rails? Le match nul 1-1 contre les meilleurs talents français à la mi-novembre à Lausanne a constitué une éclaircie. Après avoir échoué il y a un an en qualifications face à la Finlande et à la Roumanie, la Nati peine désormais à se défaire d’équipes comme l’Islande, les îles Féroé ou le Luxembourg. Des résultats sont désormais exigés pour assurer au moins la deuxième place du groupe et une participation aux playoffs en 2026.

Deux anciens capitaines de la Nati dans le viseur

Deux noms au passé glorieux au sein de l’ASF devraient figurer en tête de liste: Alex Frei (46 ans), meilleur buteur de l’histoire de la Nati (42 buts), et Stephan Lichtsteiner (41 ans), qui a disputé 108 rencontres internationales et cinq phases finales avec la Suisse. Tous deux ont déjà porté le brassard de capitaine.

Alex Frei apporterait également toute son expérience de joueur lors des phases finales de Coupe du monde et d’Euro. Après plusieurs années auprès des jeunes du FCB, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et du FC Bâle a été entraîneur en chef à Wil, Winterthour, Bâle et Aarau, où son engagement a pris fin prématurément au printemps 2024. Depuis, le quadragénaire reste lié au football en tant qu’expert pour Blick et pour la télévision.

Stephan Lichtsteiner a déjà occupé un poste d’assistant des M18 à l’ASF et était candidat au printemps dernier pour intégrer le staff de l’équipe nationale A. L’ancien défenseur, sept fois champion avec la Juventus et ensuite passé par Arsenal, a appris le métier d’entraîneur depuis la base. Après deux années passées chez les jeunes du FC Bâle, il entraîne depuis l’été 2024 le club de 1L (quatrième division) Wettswil-Bonstetten.

Alessandro Mangiarratti aussi dans le coup?

Le nom d’Alessandro Mangiarratti (47 ans) pourrait aussi être intéressant pour l’ASF. Le Tessinois, libéré il y a un an par Yverdon malgré le maintien et une 10e place, dispose d’une grande expérience dans le domaine de la relève. Il a notamment été l’entraîneur en chef des M21 d’YB de 2019 à 2021, où il a contribué à faire progresser des internationaux actuels comme Fabian Rieder et Aurèle Amenda. De plus, ce professeur de gymnastique et de sport de formation a occupé diverses fonctions au sein de l’Association, aussi bien comme coordinateur pour le canton du Tessin et instructeur d’entraîneurs que comme entraîneur assistant.

L’ASF n’est pas pressée par le temps: les prochains matches de qualification des M21 ne sont prévus que fin mars. Il est réaliste de penser que la décision sera prise début 2026. Après les courts engagements de Patrick Rahmen (parti à Winterthour) et de Sascha Stauch (licencié), l’ASF devrait rechercher une solution à long terme et un entraîneur prêt à s’engager pour au moins deux campagnes de qualification. Aucune garantie néanmoins: en cas de succès au niveau des juniors, les entraîneurs sont souvent débauchés par des clubs.