1/5 Cesc Fàbregas est actuellement sur la ligne de touche à Côme. Photo: IMAGO/NurPhoto

Nicolas Horni

Après des semaines de spéculations, l’entraîneur de Leverkusen Xabi Alonso a rendu public vendredi dernier ce que tout le monde pressentait déjà: L’Espagnol va quitter le club après deux ans et demi passés sur son banc. Leverkusen aura donc besoin d’un nouvel entraîneur. Et la recherche de celui-ci n’est pas simple.

Depuis quelques jours, Cesc Fàbregas, un autre champion du monde espagnol, fait figure de favori pour le poste vacant. En début de semaine, plusieurs médias allemands ont rapporté que l’ancien joueur de 38 ans souhaitait être détaché de son employeur actuel, Côme. Mardi, les journalistes italiens ont démenti cette information: Côme aurait convaincu Fàbregas de rester et Leverkusen aurait reçu un refus clair. Mais un nouveau retournement de situation intervient désormais: comme le rapporte «Kicker», ni le club ni l’entraîneur n’ont confirmé que l’Espagnol voulait vraiment rester sur les bords du lac de Côme. Un transfert est loin d’être abandonné.

La question de savoir si Fàbregas rejoindra réellement Leverkusen reste donc en suspens. Sans compter que, comme l’écrit le magazine sportif allemand, le RB Leipzig s’en mêle aussi. Fàbregas n’a par ailleurs pas de clause de départ dans son contrat. Autrement dit, les Italiens devraient payer cher son départ. Tout ce méli-mélo ne donne pour l’instant qu’une certitude: on ne sait pas qui entraînera Granit Xhaka et ses coéquipiers la saison prochaine.

Les parents de Florian Wirtz surpris à l’aéroport

On ne sait pas non plus à quoi ressemblera l’effectif du champion 2024. En effet, outre le chef de la défense Jonathan Tah, dont le départ est déjà fixé, plusieurs autres joueurs importants sont sur le point de partir.

Depuis des semaines, le cas de Florian Wirtz fait l’objet de discussions animées. Le Bayern a toujours été considéré comme un candidat sérieux. Mais en début de semaine, Manchester City s’est soudainement lancé dans la bataille pour s’offrir le talent allemand. Le journal «Sportbild» a même photographié les parents de Wirtz – soi-disant avec leur fils – se rendant mardi en Angleterre en jet privé pour s’entretenir avec des représentants des Citizens. Peu de temps après, «Kicker» écrivait que le joueur n’avait pas seulement un rendez-vous à Manchester, mais aussi à Liverpool.

Les vautours tournent autour de Leverkusen

Son coéquipier Jérémie Frimpong devrait lui aussi bientôt avoir un rendez-vous à Liverpool. Il est considéré comme le successeur désigné par les Reds de Trent Alexander-Arnold, qui va partir au Real Madrid. De plus, Alejandro Grimaldo a récemment annoncé qu’il aimerait retourner jouer dans son pays natal, l’Espagne. Alors que le nouvel employeur de Xabi Alonso est à la recherche urgente de nouveaux défenseurs centraux, ce dernier songerait, selon les médias espagnols, à emmener l’Equatorien Piero Hincapié avec lui à Madrid.

Les deux attaquants Patrik Schick et Victor Boniface sont également régulièrement associés à des transferts à l’étranger. Granit Xhaka aurait aussi pensé à un transfert. Les médias turcs ont ainsi affirmé que son père Ragip était en visite à Galatasaray. Le patron de Leverkusen, Fernando Carro, a toutefois mis un terme à ces rumeurs auprès de Blick.