L'Arabie saoudite pose un milliard sur la table pour Vinicius Jr

Vinícius Júnior cèdera-t-il aux sirènes de l'argent saoudien? Photo: Europa Press via Getty Images

Blick Sport

«J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts», déclarait Vinícius Júnior mardi, quelques heures après avoir vu l'Espagnol Rodri soulever un Ballon d'Or qui semblait lui être promis. Sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2027 et alors que le club souhaiterait le prolonger, le Brésilien pourrait toutefois devoir assumer ses paroles plus rapidement que prévu.

En effet, selon les informations de «Foot Mercato», l'Arabie saoudite ferait toujours du Brésilien l'une de ses cibles prioritaires pour développer l'attrait de son championnat et de son football. Le média français explique ainsi qu'une délégation envoyée par le gouvernement saoudien, qui souhaiterait placer le joueur à Al-Hilal, s'est rendue à Madrid pour tenter de convaincre Vinícius Júnior.

Salaire d'un milliard sur cinq ans

Au programme: présentation, sur écran géant, d'un projet «dingue». Mais également la proposition d'un contrat lui offrant un milliard d'euros répartis sur cinq ans, soit 200 millions par saison. Une offre folle qui ferait réfléchir Vinícius Júnior même si ce dernier ne serait enclin à rejoindre le Golfe qu'à partir de 2026.

En Europe, plusieurs formations resteraient également sur les rangs pour accueillir l'attaquant de 24 ans: Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea. Mais ces dernières auraient bien du mal à rivaliser financièrement avec ce que propose l'Arabie saoudite.