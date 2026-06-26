Sept soignants jugés pour «homicide avec dol éventuel» après la mort de Maradona en 2020. Une infirmière dénonce l’absence de matériel médical et d’ambulance promise à son domicile.

AFP Agence France-Presse

Une infirmière au chevet de Maradona avant sa mort en 2020, a déclaré jeudi au procès sur les responsabilités de l'équipe médicale qui l'encadrait que «la logistique» autour de l'hospitalisation à domicile de l'ex-star du football argentin «n'était pas claire».

Diego Maradona est décédé à 60 ans d'une crise cardiorespiratoire couplée à un œdème pulmonaire, seul sur son lit d'une maison louée pour sa convalescence à Tigre (nord de Buenos Aires). Sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) sont jugés à San Isidro, près de Buenos Aires, pour «homicide avec dol éventuel», soit des négligences commises sachant qu'elles peuvent entraîner la mort. Ils encourent jusqu'à 25 ans de prison.

Matériel manquant

«Il manquait des choses pour pouvoir travailler face à une urgence, comme un numéro de téléphone pour savoir qui appeler. Evidemment, j'aurais appelé le 911, mais la logistique n'était pas claire», a déclaré Tamara Mansilla qui n'a travaillé qu'une seule journée lors des 14 jours d'hospitalisation à domicile de Maradona avant sa mort.

L'infirmière a également souligné qu'"il n'y avait même pas de matériel pour contrôler les signes vitaux. C'était une maison tout à fait ordinaire. Pas de DAE (défibrillateur, ndlr), ni de matériel d'urgence en cas d'arrêt cardiaque», a-t-elle égrené. Ses remarques autour des défaillances sur l'équipement médical s'ajoute à la dizaine de témoignages déjà entendus déplorant des manques.

«Il n'y avait pas d'ambulance et on ne m'a pas informé s'il y en avait dans les environs», ce qui, selon la famille de Maradona, avait été promis par l'équipe médicale, a-t-elle encore ajouté.