Yann Sommer et l'Inter battent la Fiorentina

En s'imposant face à la Fiorentina, Yann Sommer et l'Inter reviennent à un point de Naples au sommet de la Série A Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Pour l'Inter, l'enjeu était double: effacer la claque du 3-0 infligé par le même adversaire jeudi dernier en match en retard de la 14e journée, et conserver une chance de garder son titre de champion en revenant au contact du Napoli, toujours leader de la Serie A mais ralenti dimanche par un nul à domicile contre l'Udinese.

Les deux objectifs ont été atteints. L'Inter (54 pts) remet la pression sur Naples (55 pts) à trois semaines du sommet entre les deux équipes, à Naples le 2 mars.

Les hommes de Filippo Inzaghi ont livré le match quasi-parfait pendant 70 minutes. Dominateurs dans la possession (plus de 70%), dans les duels, et dans les occasions de but, ils ont étouffé la Fiorentina mais sans jamais réussir à tuer le match. Les Florentins restent sixièmes à trois points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.

Lautaro Martinez a provoqué le premier but: sa reprise de la tête sur corner a rebondi sur le défenseur de la Fiorentina Marin Pongracic, à qui le but a été attribué, contre son camp (1-0, 28e).

Dans la même minute, l'attaquant international français de l'Inter Marcus Thuram a demandé à sortir, apparemment blessé après un choc avec un défenseur florentin.

Contre le cours du jeu, la Fiorentina est revenue au score juste avant la pause, lorsque Rolando Mandragora a transformé un pénalty (1-1, 44e).

A la reprise, l'Inter a repris sa domination, mais s'est cette fois récompensé rapidement par Marko Arnautovic de la tête (2-1, 52e). La fin de match a été plus difficile, et la Fiorentina a relevé la tête dans les 20 dernières minutes, sans parvenir à égaliser.