Battu à Sunderland, Tottenham est désormais relégable

Roberto de Zerbi a commencé son aventure à Tottenham par une défaite. Battus 1-0 par le Sunderland de Granit Xhaka, les Spurs sont désormais relégables.

ATS Agence télégraphique suisse

Tottenham s'est incliné 1-0 dimanche chez le Sunderland de Granit Xhaka, pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc. Les Spurs sont relégables à six journées de la fin en Premier League. La mission maintien se complique d'entrée pour l'ex-entraîneur de l'OM, dont la nouvelle équipe est 18e avec 30 points, deux de moins que l'actuel premier non-relégable, West Ham (17e, 32 pts).

Tottenham a joué de malchance en seconde période. Son gardien Antonin Kinsky a été pris à contre-pied sur un tir de Nordi Mukiele fortement dévié par un coéquipier (61e, 1-0), puis a été percuté par son capitaine Cristian Romero, blessé sur l'occasion et sorti en larmes.

Sunderland peut rêver d'Europe

Les Spurs n'ont gagné aucun match de championnat en 2026. Ils tenteront de mettre fin à cette anomalie le week-end prochain à domicile contre Brighton, que De Zerbi a dirigé de 2022 à 2024.

De son côté, le promu Sunderland peut toujours croire en une qualification européenne. L'équipe de Granit Xhaka, qui a joué tout le match dimanche, est 10e à seulement un point de la 7e place et d'un billet pour la Conference League.