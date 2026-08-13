Transféré à Aston Villa, le Genevois Johan Manzambi suscite déjà un immense enthousiasme auprès des fans anglais. Blick est allé mesurer cette cote de popularité lors du match de Supercoupe face au PSG. Bienvenue au Witton Arms.

Matthias Davet Journaliste Blick

La vendeuse du store officiel d'Aston Villa nous aurait-elle menti? Selon elle, les maillots au flocage «Manzambi 44» se vendraient comme des petits pains, juste derrière ceux de l'éternel capitaine John McGinn.

Pourtant, au moment où Blick met les pieds au Witton Arms ce mercredi soir en marge de la rencontre de Supercoupe entre les Villans et le PSG, aucun flocage du Genevois n'est visible. Il y a les classiques «McGinn», «Tielemans» ou «Kamara». Les très fiers «Winners 26», en référence à la victoire en Europa League. Ou l'original «Unai Emery», en hommage au coach espagnol. Mais des numéros 44, il n'y en avait aucun au mois d'août.

Une blessure qui n'inquiète pas

Par contre, les supporters de Birmingham ont clairement ce nom sur les lèvres. Devant le pub, QG d'Aston Villa les jours de match, Matt se réjouit. «De ce que j'ai vu à la Coupe du monde, il a l'air d'être très bon», s'exclame le fan. Comment lui donner tort, puisque Johan Manzambi a crevé l'écran du côté de l'Amérique du Nord cet été.

Blessé à l'heure actuelle, le Genevois n'était pas du voyage du côté de Salzbourg pour disputer la Supercoupe d'Europe. «Mais je ne me fais pas du tout de souci, promet Matt. On l'a engagé pour nos projets à long terme, on a toute une saison qui arrive, avec beaucoup de matches. Il va parfaitement s'intégrer.»

Ce n'est d'ailleurs pas seulement à la Coupe du monde que le supporter a pu observer Johan Manzambi à l'œuvre. En mai dernier, Aston Villa a affronté (et battu) Fribourg en finale de l'Europa League. «Il a clairement attiré mon attention, se souvient Matt. Manzambi était le seul joueur qui m'inquiétait. S'il peut faire pareil avec nous, on est entre de bonnes mains.»

On attend des buts de sa part

Il est 19h heure de Birmingham et le coup d'envoi de la rencontre a lieu dans une heure. Pourtant, le Witton Arms a déjà fait le plein, surtout le «Beer garden» situé derrière l'édifice. La bière coule déjà à flots. Une jeune Anglaise montre du doigt notre micro «Blick». «Oh, je pensais que c'était la BBC», souffle-t-elle, déçue. À trois lettres près.

Cam, en train de boire un verre avec elle et leurs autres amies, est d'accord de répondre à nos questions sur le Genevois. Lui aussi a apprécié les prestations de Johan Manzambi à la Coupe du monde cet été avec la Nati. «Il bouge bien la balle et ses pieds», apprécie-t-il. Quel apport de l'international suisse espère Cam du côté de la deuxième ville d'Angleterre? «Des buts», se marre-t-il. L'appel est lancé.

«Précieux comme une montre suisse»

La tension monte gentiment dans le Beer garden du Witton Arms. Pour se rappeler la gloire d'antan, le pub a fait venir Peter Withe avec… le trophée de la Champions League décroché en 1982. L'attaquant anglais avait marqué le seul but de cette rencontre, remportée 1-0 face au Bayern Munich. Les plus motivés ont même pu se prendre en photo avec la Coupe aux grandes oreilles.

Matthew, de son côté, n'était pas venu au bar pour ça. Une demi-heure avant la rencontre, on pouvait légitimement se demander s'il allait voir le ballon sur l'écran géant. La pinte qu'il avait dans la main au moment où il nous a abordés n'était sans doute pas la première de la soirée.

«Johan Manzambi? Il va nous être précieux comme une montre suisse et développer tous nos mécanismes! On a dépensé 52 millions pour le meilleur jeune d'Europe. Vous allez voir, cette année, Aston Villa va tout gagner. La Premier League, la Champions League… On sait ce qu'on fait et on fait confiance à nos dirigeants!» Aurait-il tenu le même discours, sobre? Au vu de sa passion pour les Villans, il y a fort à parier que oui.

Aston Villa vainqueur avec Manzambi?

Quelques heures plus tard, ses espoirs ont été douchés. Le Paris Saint-Germain s'est imposé lors de la Supercoupe d'Europe et, contrairement aux espoirs des supporters anglais, la saison n'a pas commencé avec un trophée.

La rencontre, par contre, s'est vécue comme au stade du côté de Witton Arms. Les chants ont été lancés et celui en l'honneur de John McGinn a été le plus populaire. Dans celui-ci, les supporters de Villans le trouvent meilleur que Zidane. Les joueurs ont été encouragés, les cartons jaunes réclamés et Lucas Digne sifflé.

Cela n'a pas suffi et un but à la limite du hors-jeu de Désiré Doué a fait la différence en deuxième mi-temps. À la sortie du pub, certains criaient au scandale. Malheureusement pour eux, ils ne pouvaient en vouloir qu'à Matty Cash et sa très mauvaise position défensive. En refaisant le match dehors sous les airs de «Don't look back in anger» et «Yes Sir, I Can Boogie», un autre supporter, Daniel, en est certain: si Johan Manzambi avait été aligné, Aston Villa aurait gagné. C'est dire la pression qu'il y a déjà sur les épaules du Genevois avant même ses premières minutes sous le maillot claret and blue.