Manchester United prévoit un mercato d'été offensif

Manchester United a pour ambition de se renforcer pendant le mercato d'été. Les Red Devils sont déjà en contact avec plusieurs joueurs.

Blick Sportdesk

Manchester United entend passer à l’offensive lors du prochain mercato estival. Plusieurs renforts importants sont à l’étude, avec des investissements potentiellement conséquents. Les Red Devils ciblent en priorité un milieu défensif, un défenseur central, un arrière gauche et un attaquant. Une qualification pour la Ligue des champions reste envisageable, ce qui offrirait une marge financière supplémentaire au club.

Côté départs, Casemiro devrait quitter Manchester à l’issue de son contrat cet été. Par ailleurs, selon plusieurs médias, le club cherche également une porte de sortie pour Manuel Ugarte.

Aurélien Tchouaméni ciblé

Parmi les priorités figure Elliot Anderson, actuellement à Nottingham Forest. D’après The Athletic, il est en tête de la liste des envies. Mais l’international anglais coûterait très cher: plus de 100 millions de francs. La concurrence s’annonce rude, notamment avec Manchester City, qui semble intéressé. Le propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, ne souhaite pas vendre en dessous de ce montant, sauf en cas de relégation.

Le nom de Aurélien Tchouaméni, sous contrat avec le Real Madrid, circule également. Un transfert paraît toutefois compliqué. Une éventuelle vente de Rodri par Manchester City vers le Real Madrid pourrait néanmoins rebattre les cartes et faciliter un départ du Français.

Autre profil suivi de près: Carlos Baleba, actuellement joueur de Brighton. Un accord avait déjà été trouvé avec le joueur en 2025, mais les négociations avec Brighton n’avaient pas abouti. En défense, Manchester United s’intéresse à Micky van de Ven, qui évolue à Tottenham Hotspur. Le Néerlandais pourrait devenir une cible accessible en cas de relégation des Spurs, qui seraient alors contraints de vendre pour équilibrer leurs finances.

En résumé, Manchester United prépare un été agité, avec plusieurs dossiers complexes et coûteux à gérer.

Cet article a déjà été publié sur gsp.ro. Le média roumain appartient, comme Blick, à l'éditeur Ringier.