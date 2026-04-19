Erling Haaland et Gabriel Magalhaes se sont livrés un duel magnifique, et empli de tension, ce dimanche. Manchester City l'a emporté, mais le Norvégien a résisté à la tentation de se laisser tomber pour faire expulser le rugueux défenseur brésilien.

Pascal Keusch

La tension est montée d’un cran lors du choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal. À la 83e minute, les esprits s’échauffent sérieusement: Erling Haaland et Gabriel Magalhaes en viennent presque aux mains.

Le défenseur londonien tente un coup de tête, sans réellement toucher son adversaire. Erling Haaland, lui, reste debout. L’arbitre Anthony Taylor distribue un carton jaune à chacun, tandis que la VAR choisit de ne pas intervenir.

«Qu’il me frappe vraiment et je tomberai»

Après la rencontre, Erling Haaland n’a pas caché son incompréhension au micro de Sky Sports «Si je me laisse tomber — ce que je ne ferai pas, sauf si quelqu’un m’agresse vraiment — il y a peut-être rouge. Le jaune, honnêtement, je ne comprends pas. Il vient directement vers mon visage.»

Dans la foulée, la Premier League a publié un communiqué sur X pour justifier la décision arbitrale: la VAR a bien revu la scène, mais n’a pas estimé le geste «suffisamment violent ou agressif» pour mériter une exclusion.

L’accrochage n’était pas isolé. Quelques minutes plus tôt, après le but décisif de Erling Haaland, Gabriel l’avait longuement retenu, allant jusqu’à lui arracher son maillot. Le Norvégien avait alors réagi avec un sourire ironique, avant d’envoyer le maillot déchiré dans les tribunes.

Ce n’est d’ailleurs pas une première: à chaque confrontation, les deux hommes se livrent à un duel aussi physique que tendu.

Mikel Arteta garde espoir

Côté Arsenal, la frustration est réelle. La course au titre pourrait leur échapper: si City remporte son match en retard, les deux équipes se retrouveront à égalité de points.

Malgré cela, Mikel Arteta refuse de céder au pessimisme: «Le titre est-il déjà joué? Non. Il nous reste cinq matches, eux en ont six. Nous avons encore trois points d’avance.»

Reste à savoir si les Gunners sauront tenir la pression dans le sprint final.