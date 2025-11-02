DE
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
15
25
2
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
7
17
6
Sunderland AFC
Sunderland AFC
9
4
17
7
Manchester United FC
Manchester United FC
10
1
17
8
Manchester City FC
Manchester City FC
9
10
16
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
9
1
12
14
Fulham FC
Fulham FC
10
-2
11
15
Everton FC
Everton FC
9
-3
11
16
Leeds United
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
Burnley FC
10
-7
10
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-12
6
19
West Ham United FC
West Ham United FC
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Robert
Jones
Angleterre
Coup d’envoi
dimanche
02 novembre 2025 à 15:00
Stade
Londres, Angleterre
London Stadium
Capacité
66 000
