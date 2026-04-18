Coventry, tenu en échec par Blackburn (1-1) vendredi, a validé sa remontée en Premier League. L'actuel leader du Championship (D2) met ainsi fin à une absence de 25 ans dans l'élite du football anglais.
L'équipe entraînée par l'ex-gloire de Chelsea et du foot anglais Frank Lampard avait besoin d'un petit point pour être certaine de terminer à l'une des deux premières places qui assurent l'accès direct au niveau au-dessus. Menés depuis la 54e minute par Blackburn, Coventry City a recollé grâce à une tête victorieuse de Bobby Thomas à six minutes de la fin, pour le plus grand bonheur des 7500 supporters massés dans les travées d'Ewood Park.
A trois journées de la fin du championnat, les Sky Blues, vainqueurs de la Coupe d'Angleterre en 1987, comptent 86 points, soit 11 longueurs d'avance sur leur dauphin Ipswich Town, club cher à la star de la pop anglaise Ed Sheeran. Il y a trois ans, ils avaient frôlé la montée mais avaient échoué en barrages, stoppés en finale par Luton Town.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
32
38
70
2
Manchester City FC
31
35
64
3
Manchester United FC
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool FC
32
10
52
6
Chelsea FC
32
12
48
7
Brentford FC
32
4
47
8
Everton FC
32
2
47
9
Brighton & Hove Albion FC
32
6
46
10
Sunderland AFC
32
-3
46
11
AFC Bournemouth
32
-1
45
12
Fulham FC
32
-3
44
13
Crystal Palace FC
31
-1
42
14
Newcastle United FC
32
-2
42
15
Leeds United
32
-10
36
16
Nottingham Forest
32
-12
33
17
West Ham United FC
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur FC
32
-11
30
19
Burnley FC
32
-30
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
32
-34
17