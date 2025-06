Manchester City entame une transformation majeure après une saison sans trophée. Le club a déjà dépensé plus de 100 millions de francs en recrutement et envisage jusqu'à 17 départs pour alléger un effectif surchargé, selon Pep Guardiola.

1/6 «Nous avons trop de joueurs», a déclaré Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Photo: IMAGO/Imagn Images

Julian Sigrist

Après une saison décevante, la première depuis huit ans sans le moindre trophée, Manchester City amorce une véritable transformation. Les Skyblues se sont déjà montrés très actifs, en particulier sur le marché des transferts. Avant même l’ouverture officielle du mercato (prévue le 1er juillet), le club a déboursé plus de 100 millions de francs pour s’attacher les services de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri et Rayan Cherki. À ces renforts s’ajoutent plusieurs joueurs de retour de prêt.

«Ils finissent par devenir malheureux»

Trois départs ont déjà été officialisés: Yan Couto (vendu à Dortmund pour 25 millions), Kevin De Bruyne (parti libre pour rejoindre Naples) et Scott Carson. D’autres devraient suivre. Non pas parce que Manchester City a besoin de liquidités, mais parce que l’effectif est tout simplement trop fourni. «Nous avons actuellement trop de joueurs. On ne peut pas disputer une saison avec 26 ou 27 joueurs, car beaucoup ne joueront pas», a expliqué l’entraîneur Pep Guardiola à l’occasion de la Coupe du monde des clubs.

« Quand six ou sept joueurs restent à la maison à chaque match, ils finissent par devenir malheureux, abattus ou frustrés Pep Guardiola »

L’Espagnol souhaiterait pouvoir conserver les plus de 30 joueurs actuellement sous contrat tout au long de la saison: «Cela me donnerait plus d’options», reconnaît-il. Mais il redoute surtout les effets négatifs d’un effectif surchargé. «Quand six ou sept joueurs restent à la maison à chaque match, ils finissent par devenir malheureux, abattus ou frustrés.»

Une longue liste de départs envisagés

Pour éviter cette situation, les Skyblues pourraient laisser partir jusqu’à 17 joueurs, selon le quotidien britannique The Sun. Parmi les principaux candidats au départ figurent Jack Grealish, ainsi que Kyle Walker et Kalvin Phillips, tous deux de retour de prêt. Aucun d’eux n’a été retenu pour disputer la Coupe du monde des clubs. Maximo Perrone et James McAtee, actuellement engagés avec l’équipe d’Angleterre à l’Euro des moins de 21 ans, devraient eux aussi quitter le club.

Ilkay Gündogan et John Stones sont également cités dans les rumeurs de transfert, respectivement vers Galatasaray et Everton. Si Manchester City ne serait pas opposé à leur vente, les deux joueurs, eux, souhaiteraient rester.

Enfin, l’avenir d’une dizaine d’autres joueurs reste en suspens. En cas d’offre satisfaisante, Ederson, Rico Lewis, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Nico O’Reilly, Mateo Kovacic, Nico Gonzalez, Matheus Nunes, Claudio Echeverri et Oscar Bobb pourraient eux aussi quitter l’effectif mancunien.