Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

Mohamed Salah a annoncé ce mardi son intention de quitter le Liverpool FC en fin de saison. L'Égyptien, ancien joueur du FC Bâle, a rejoint le club anglais en 2017 et y a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Champions League, la Coupe d'Angleterre et le Mondial des clubs.
En 435 matches avec Liverpool, le Pharaon a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Il était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son aveni
«L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield», a écrit le club, champion d'Angleterre en titre. «Mohamed Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City FC
30
32
61
3
Manchester United FC
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
Fulham FC
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion FC
31
4
43
11
Sunderland AFC
31
-4
43
12
Newcastle United FC
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace FC
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur FC
31
-10
30
18
West Ham United FC
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
31
-30
17