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Neuf saisons exceptionnelles
Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

L'ancien joueur du FC Bâle a annoncé ce mardi qu'il quitterait le Liverpool FC en fin de saison. Sa destination n'est pas connue.
Publié: 20:09 heures
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
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L'attaquant de 33 ans aura passé neuf saisons à Liverpool.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Mohamed Salah a annoncé ce mardi son intention de quitter le Liverpool FC en fin de saison. L'Égyptien, ancien joueur du FC Bâle, a rejoint le club anglais en 2017 et y a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Champions League, la Coupe d'Angleterre et le Mondial des clubs.

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En 435 matches avec Liverpool, le Pharaon a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Il était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son aveni

«L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield», a écrit le club, champion d'Angleterre en titre. «Mohamed Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux».

Premier League 25/26
Équipe
J.
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Arsenal FC
Arsenal FC
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Manchester City FC
Manchester City FC
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Manchester United FC
Manchester United FC
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Aston Villa
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31
5
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Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
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Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
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8
Everton FC
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31
2
46
9
Fulham FC
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31
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10
Brighton & Hove Albion FC
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4
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Sunderland AFC
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31
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Newcastle United FC
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31
-1
42
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AFC Bournemouth
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31
-2
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Crystal Palace FC
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-2
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Leeds United
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31
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Nottingham Forest
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31
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Tottenham Hotspur FC
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West Ham United FC
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29
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Burnley FC
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31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
31
-30
17
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Ligue Europa de l'UEFA
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