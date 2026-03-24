Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

L'ancien joueur du FC Bâle a annoncé ce mardi qu'il quitterait le Liverpool FC en fin de saison. Sa destination n'est pas connue.

ATS Agence télégraphique suisse

Mohamed Salah a annoncé ce mardi son intention de quitter le Liverpool FC en fin de saison. L'Égyptien, ancien joueur du FC Bâle, a rejoint le club anglais en 2017 et y a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Champions League, la Coupe d'Angleterre et le Mondial des clubs.

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En 435 matches avec Liverpool, le Pharaon a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Il était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son aveni

«L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield», a écrit le club, champion d'Angleterre en titre. «Mohamed Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux».