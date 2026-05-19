En vertu de cette décision, Middlesbrough est repêché pour la finale contre Hull City, programmée samedi à Wembley. Ce match est considéré comme le plus rémunérateur au monde, étant donné les énormes sommes d'argent reversées aux équipes de Premier League, notamment en droits télévisuels.
Southampton peut toutefois faire appel de la décision rendue mardi par une commission indépendante. L'appel serait examiné mercredi.
L'affaire du «spygate» dépasse le simple cadre des barrages d'accession en Premier League, selon le communiqué de la Ligue. Le club de Southampton a reconnu en effet avoir enfreint à trois reprises l'interdiction faite d'observer «la séance d'entraînement d'un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé», est-il précisé. Middlesbrough donc ce mois-ci, mais aussi Oxford en décembre dernier et Ipswich Town en avril.
La sanction prononcée mardi, en raison de ses infractions répétées, comporte également un retrait de quatre points pour la prochaine saison de Championship (2e division).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City FC
0:1
37
42
77
3
Manchester United FC
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
1:0
37
5
58
7
Brighton & Hove Albion FC
37
9
53
8
Chelsea FC
1:0
37
7
52
9
Brentford FC
37
3
52
10
Sunderland AFC
37
-7
51
11
Newcastle United FC
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
Fulham FC
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace FC
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur FC
0:1
37
-10
38
18
West Ham United FC
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
37
-41
19