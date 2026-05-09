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Course au titre passionnante
Manchester City bat Brentford et met Arsenal sous pression

Manchester City a battu Brentford 3-0 et reste en lice pour le titre de Premier League. Doku, Haaland et Marmoush ont marqué, réduisant l'écart avec Arsenal à deux points. La course au titre demeure passionnante.
Publié: 21:56 heures
|
Dernière mise à jour: 22:21 heures
eremy Doku célèbre son but d'ouverture à Manchester, le samedi 9 mai 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City a marqué trois buts en seconde période contre Brentford (3-0), samedi à domicile, pour continuer à croire au titre en Premier League. Même si le leader Arsenal conserve la main. Manchester City (2e, 74 points) revient à deux longueurs d'Arsenal à la veille du court déplacement du leader à West Ham, le premier relégable.

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L'équipe de Pep Guardiola a fait la différence dans le second acte grâce à Jérémy Doku (60e), Erling Haaland (75e) et Omar Marmoush (90e+2), soignant au passage une différence de buts qui pourrait être cruciale pour le titre (+40, +41 pour Arsenal). Les Mancuniens accueillent Crystal Palace mercredi en match en retard, avant de terminer le championnat contre Bournemouth et Aston Villa.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City FC
Manchester City FC
35
40
74
3
Manchester United FC
Manchester United FC
36
15
65
4
Liverpool FC
Liverpool FC
36
12
59
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
36
10
53
8
Brentford FC
Brentford FC
36
3
51
9
Chelsea FC
Chelsea FC
36
6
49
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
Fulham FC
Fulham FC
36
-6
48
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
36
-9
48
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
35
-9
37
18
West Ham United FC
West Ham United FC
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
36
-41
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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