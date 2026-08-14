Jeff Bezos devient actionnaire minoritaire de Liverpool

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et quatrième fortune mondiale, investit pour la première fois dans le sport en rejoignant un consortium qui acquiert une part minoritaire du Liverpool FC, valorisé jusqu’à sept milliards d’euros.

ATS Agence télégraphique suisse

Les propriétaires américains du club anglais de Liverpool, Fenway Sports Group, ont annoncé vendredi la cession d'une minorité d'actions à un groupe d'investisseurs. Parmi lesquels se trouve le fondateur d'Amazon Jeff Bezos.

Le multimilliardaire de 62 ans figure dans le consortium nommé 1892 Holdings, en référence à l'année de fondation du Liverpool FC, qui regroupe des fonds provenant de l'homme d'affaires Amit Bhatia, de la famille Mittal et du couple Elaine et Eduardo Saverin, le cofondateur de Facebook, selon le communiqué, sans indication sur le montant de la transaction, ni le niveau de la participation concernée.

Selon plusieurs médias, la participation du consortium s'élèverait à environ un tiers du capital et Jeff Bezos, qui possède la quatrième fortune mondiale, estimée à 256 milliards de dollars, ne devrait pas entrer au conseil d'administration élargi des Reds. Amit Bhatia devrait lui y figurer en tant que vice-président.

Bryan Baum, fondateur de la société de capital-risque K5 Sports, via laquelle le patron d'Amazon investit, et Elaine Severin devraient également devenir membres du conseil d'administration.

Une première pour Jeff Bezos

Il s'agit du premier investissement de Jeff Bezos dans une équipe sportive. Il avait été un temps pressenti pour racheter les franchises de football américain (NFL) des Seattle Seahawks et des Washington Commanders.

«Liverpool a toujours été construit en pensant au-delà d'une saison et en prenant des décisions dans l'intérêt à long terme du club», a déclaré Mike Gordon, président de Fenway Sports Group (FSG), qui détient Liverpool.

«Cette approche continue de susciter l'intérêt d'investisseurs et de chefs d'entreprises dans le monde entier», poursuit-il dans le communiqué du club de Premier League.

Cet accord porterait la valeur du club à 5 à 6 milliards de livres (entre 5.8 et 7 milliards d'euros).

Amit Bhatia a été l'un des copropriétaires des Queens Park Rangers (QPR) pendant 18 ans, avant de se retirer en juillet lorsque ses liens avec Liverpool ont été rendus publics.

Fenway Sports Group a précisé qu'il conservait «la participation majoritaire et le contrôle opérationnel» de Liverpool. «Cet investissement stratégique soutient les ambitions de croissance à long terme de Liverpool en réunissant des experts du monde des affaires, de la technologie et de l'investissement à l'échelle mondiale», peut-on lire dans le communiqué.

FSG a acheté le club anglais pour 300 millions de livres en 2010 et avait vendu une part minoritaire d'environ 3% à la société d'investissement sportif américaine Dynasty Equity il y a trois ans.

Alors qu'il reste encore quelques semaines dans le marché des transferts, l'arrivée de ce nouvel investisseur pourrait donner un coup de pouce à l'entraîneur de Liverpool Andoni Iraola. Arrivé cet été pour succéder à Arne Solt, limogé, l'Espagnol cherche encore à se renforcer offensivement.

Les Reds ont notamment enregistré le départ de leur star égyptienne, Mohamed Salah, cet été. Ils ont terminé à une décevante cinquième place en championnat la saison dernière et débuteront en Premier League à Newcastle le 23 août.