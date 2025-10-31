La défaite 3-0 contre Crystal Palace accentue la pression sur l'entraîneur Arne Slot à Liverpool. Malgré des recrues coûteuses, l'équipe enchaîne les contre-performances, suscitant des interrogations sur la cohésion du groupe et les choix tactiques.

Après son dernier titre de champion, Liverpool a investi près de 500 millions dans de nouveaux joueurs cet été. Mais les résultats tardent à venir, et la pression sur l’entraîneur Arne Slot ne cesse de croître.

La défaite 3-0 contre Crystal Palace marque la sixième défaite des Reds lors des sept derniers matchs officiels. Liverpool n’a gagné qu’une seule rencontre depuis le début du mois d’octobre, en Ligue des champions contre Francfort (5-1). Au niveau national, les Reds n’avaient jamais connu une telle série négative depuis 72 ans: la dernière fois qu’ils ont perdu cinq matchs consécutifs, c’était en septembre 1953. Il n’est donc pas surprenant que les critiques envers Arne Slot, champion avec Liverpool lors de sa première saison, s’intensifient.

Une équipe déséquilibrée malgré des investissements massifs

Après l’offensive sur le marché des transferts, l’équipe semble déséquilibrée. Les nouvelles stars Florian Wirtz (125 millions de transfert) et Alexander Isak (145 millions de transfert) n’ont toujours pas marqué leur premier but en championnat, un symbole du manque de cohésion du groupe.

Mercredi soir, contre Crystal Palace, ni l’un ni l’autre, ni beaucoup d’autres titulaires n’ont été alignés. Certains étaient absents pour cause de blessure, comme Alexander Isak, tandis que d’autres étaient ménagés. Liverpool, avec une équipe B ou C, n’a alors aucune chance de l’emporter à Anfield.

Si la rotation est courante dans la League Cup pour donner du temps de jeu aux jeunes, dans le contexte actuel de Liverpool, elle a provoqué une vague de critiques, ciblant principalement Arne Slot.

Les critiques pleuvent

Selon The Independent, «son coup de poker se retourne contre lui». Le Daily Mail ne critique pas les joueurs individuellement, mais l’entraîneur qui a aligné une équipe qui «a fait craindre le pire à la plupart des fans d’Anfield». L’ancien milieu de terrain et expert de Sky, Jamie Redknapp, juge également la composition de l’équipe: «C’était sans aucun doute une grosse erreur d’aligner ainsi».

Arne Slot défend sa rotation

Arne Slot ne voit pas de problème dans la rotation et rappelle qu’il a agi de la même manière l’an dernier. Il pointe également la liste des blessés du club: «ManCity n’a aucun joueur du week-end dans son onze de départ, mais ils ont quand même l’impression d’être leur meilleure équipe. Chelsea peut faire entrer un Estevao, je fais deux changements aujourd’hui et nous avons encore six adolescents sur le banc».

Malgré ses explications, le Néerlandais est conscient que la pression sur lui augmente. Si Liverpool, champion d’Angleterre, investit près de 500 millions dans de nouveaux joueurs mais continue d’enchaîner les défaites, la remise en question de Arne Slot finira par se faire inévitablement.