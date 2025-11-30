DE
Les Reds soufflent
Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Liverpool a retrouvé le chemin de la victoire en Premier League en s'imposant 2-0 contre West Ham. Alexander Isak a marqée son premier but en championnat avec les Reds, tandis que Cody Gakpo a assuré le succès des siens en fin de match.
Alexander Isak (à droite) a marqué son premier but en championnat avec Liverpool.
Liverpool a chassé une partie des nuages avec une victoire 2-0 dimanche sur la pelouse de West Ham. Le Suédois Alexander Isak a enfin marqué son premier but en Premier League avec les Reds.

Le champion d'Angleterre en titre n'avait pas le droit à l'erreur au London Stadium, où il est arrivé plombé par six défaites en sept matches de championnat, neuf en douze matches toutes compétitions confondues. L'entraîneur Arne Slot a laissé son ailier star Mohamed Salah sur le banc au coup d'envoi et il n'a pas eu à le regretter.

A sa place, l'Allemand Florian Wirtz a livré une prestation très encourageante. Mais c'est une autre recrue phare de l'été, Alexander Isak, qui a débloqué la partie et allégé l'atmosphère chez les Reds. Frustré par un arrêt d'Alphonse Areola (21e), l'avant-centre suédois a trouvé la cible à l'heure de jeu sur un centre en retrait de Cody Gakpo. Ce dernier a marqué le 2-0 dans les arrêts de jeu (90e+2).

Sunderland au menu mercredi

La troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire (environ 140 millions de francs), derrière Neymar et Kylian Mbappé période PSG, n'avait marqué qu'un but en coupe de la Ligue depuis sa signature à Anfield, au dernier jour du mercato. Il était arrivé à court de forme après une grève de plusieurs semaines pour forcer son départ de Newcastle, où il ne s'entraînait plus.

Autre motif de satisfaction pour Slot: son équipe n'a pas encaissé de but, après en avoir pris dix dans ses trois derniers matches, contre Manchester City (3-0), Nottingham Forest (3-0) et le PSV Eindhoven (4-1). Liverpool, huitième, tentera de poursuivre son redressement mercredi contre le Sunderland de Granit Xhaka à Anfield.

Victorieux des Reds lors de la précédente journée, Nottingham Forest a de son côté rechuté après cinq matches sans défaite. Le club du Vaudois Dan Ndoye (remplacé à la mi-temps), s'est incliné 2-0 à domicile contre Brighton et reste proche de la zone de relégation.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
1:1
13
18
30
2
Manchester City FC
Manchester City FC
13
15
25
3
Chelsea FC
Chelsea FC
1:1
13
12
24
4
Aston Villa
Aston Villa
13
5
24
5
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
13
5
22
6
Sunderland AFC
Sunderland AFC
13
4
22
7
Manchester United FC
Manchester United FC
13
1
21
8
Liverpool FC
Liverpool FC
13
0
21
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
13
6
20
10
Brentford FC
Brentford FC
13
1
19
11
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
13
-2
19
12
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
13
5
18
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
13
1
18
14
Everton FC
Everton FC
13
-3
18
15
Fulham FC
Fulham FC
13
-2
17
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
13
-9
12
17
West Ham United FC
West Ham United FC
13
-12
11
18
Leeds United
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
13
-21
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
