Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Liverpool a chassé une partie des nuages avec une victoire 2-0 dimanche sur la pelouse de West Ham. Le Suédois Alexander Isak a enfin marqué son premier but en Premier League avec les Reds.
Le champion d'Angleterre en titre n'avait pas le droit à l'erreur au London Stadium, où il est arrivé plombé par six défaites en sept matches de championnat, neuf en douze matches toutes compétitions confondues. L'entraîneur Arne Slot a laissé son ailier star Mohamed Salah sur le banc au coup d'envoi et il n'a pas eu à le regretter.
A sa place, l'Allemand Florian Wirtz a livré une prestation très encourageante. Mais c'est une autre recrue phare de l'été, Alexander Isak, qui a débloqué la partie et allégé l'atmosphère chez les Reds. Frustré par un arrêt d'Alphonse Areola (21e), l'avant-centre suédois a trouvé la cible à l'heure de jeu sur un centre en retrait de Cody Gakpo. Ce dernier a marqué le 2-0 dans les arrêts de jeu (90e+2).
Sunderland au menu mercredi
La troisième recrue la plus coûteuse de l'histoire (environ 140 millions de francs), derrière Neymar et Kylian Mbappé période PSG, n'avait marqué qu'un but en coupe de la Ligue depuis sa signature à Anfield, au dernier jour du mercato. Il était arrivé à court de forme après une grève de plusieurs semaines pour forcer son départ de Newcastle, où il ne s'entraînait plus.
Autre motif de satisfaction pour Slot: son équipe n'a pas encaissé de but, après en avoir pris dix dans ses trois derniers matches, contre Manchester City (3-0), Nottingham Forest (3-0) et le PSV Eindhoven (4-1). Liverpool, huitième, tentera de poursuivre son redressement mercredi contre le Sunderland de Granit Xhaka à Anfield.
Victorieux des Reds lors de la précédente journée, Nottingham Forest a de son côté rechuté après cinq matches sans défaite. Le club du Vaudois Dan Ndoye (remplacé à la mi-temps), s'est incliné 2-0 à domicile contre Brighton et reste proche de la zone de relégation.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
1:1
13
18
30
2
Manchester City FC
13
15
25
3
Chelsea FC
1:1
13
12
24
4
Aston Villa
13
5
24
5
Brighton & Hove Albion FC
13
5
22
6
Sunderland AFC
13
4
22
7
Manchester United FC
13
1
21
8
Liverpool FC
13
0
21
9
Crystal Palace FC
13
6
20
10
Brentford FC
13
1
19
11
AFC Bournemouth
13
-2
19
12
Tottenham Hotspur FC
13
5
18
13
Newcastle United FC
13
1
18
14
Everton FC
13
-3
18
15
Fulham FC
13
-2
17
16
Nottingham Forest
13
-9
12
17
West Ham United FC
13
-12
11
18
Leeds United
13
-12
11
19
Burnley FC
13
-12
10
20
Wolverhampton Wanderers FC
13
-21
2