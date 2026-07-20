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Légende en Angleterre
Le double Ballon d'or Kevin Keegan est décédé

L'ancien footballeur anglais Kevin Keegan, double Ballon d'or en 1978 et 1979, est mort d'un cancer à l'âge de 75 ans, a annoncé lundi sa famille.
Publié: il y a 8 minutes
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Kevin Keegan a principalement porté les couleurs de Liverpool dans sa carrière.
Photo: Liverpool FC via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'un des meilleurs attaquants de sa génération, Kevin Keegan avait remporté la Coupe d'Europe des clubs champions avec Liverpool en 1977 ainsi que trois Championnats d'Angleterre. Il a joué 63 fois pour l'Angleterre entre 1972 et 1982.

Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur et s'était occupé notamment de Newcastle avant de prendre brièvement les rênes de la sélection anglaise (1999-2000).

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