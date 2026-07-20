Le double Ballon d'or Kevin Keegan est décédé

AFP Agence France-Presse
L'un des meilleurs attaquants de sa génération, Kevin Keegan avait remporté la Coupe d'Europe des clubs champions avec Liverpool en 1977 ainsi que trois Championnats d'Angleterre. Il a joué 63 fois pour l'Angleterre entre 1972 et 1982.
Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur et s'était occupé notamment de Newcastle avant de prendre brièvement les rênes de la sélection anglaise (1999-2000).
Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
1
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Everton FC
0
0
0
1
Fulham FC
0
0
0
1
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City FC
0
0
0
1
Manchester United FC
0
0
0
1
Newcastle United FC
0
0
0
1
Nottingham Forest
0
0
0
1
Sunderland AFC
0
0
0
1
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation