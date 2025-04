Eric Cantona est furax contre Manchester United

1/5 Eric Cantona s'inquiète de l'évolution de ManUtd. Photo: Manchester United via Getty Images

Joël Hahn

Eric Cantona n’est pas connu pour faire profil bas. Aujourd’hui, la légende du foot français se montre à nouveau très critique envers son ancien club de Manchester United. Comme à l’automne 2024, il règle une nouvelle fois ses comptes sans ménagement avec Jim Ratcliffe, le copropriétaire des Red Devils: «Depuis que Ratcliffe est là, cette équipe de directeurs essaie de tout détruire et ne respecte personne», a déclaré Eric Cantona lors d’un événement organisé par le fan-club FC United.

L’élément déclencheur? La participation de plusieurs milliards de dollars du groupe de Jim Ratcliffe, Ineos, au sein de Manchester United. En février 2024, l’homme a acheté 27,7% du club, pour l’équivalent d’environ 1,5 milliard de francs. La famille Glazer reste certes actionnaire majoritaire, mais Ineos, également propriétaire de l’OGC Nice et du Lausanne-Sport, a pris le contrôle opérationnel du secteur footballistique.

Depuis, tout va mal: deux vagues de licenciements, des prix de billets en hausse, des supporters en colère et maintenant les plans pour un nouveau stade de 100’000 places. Le légendaire Old Trafford doit être démoli. Une aberration pour Cantona: «Ce stade est iconique. Pour moi, Arsenal a perdu son âme lorsqu’ils ont quitté Highbury. Pouvez-vous imaginer que Liverpool joue ailleurs qu’à Anfield? C’est impossible!»

Manchester perd une figure

La personne de Sir Alex Ferguson suscite encore plus d’émotions. L’entraîneur culte, qui a remporté un nombre incroyable de 13 titres de champion entre 1986 et 2013, quittera son poste d’ambassadeur mondial à la fin de la saison. Officiellement d’un commun accord. Mais Eric Cantona croit plutôt à une mise à l’écart et fulmine.

«Il est plus qu’une légende», dit-il. «L’âme du club ne réside pas seulement dans les joueurs, mais aussi dans les personnes qui les entourent. Il faut respecter ces gens, comme son entraîneur et ses coéquipiers.» Le constat de Cantona est amer: «J’aime United. Mais si j’étais supporter aujourd’hui et que je devais choisir un club – je ne choisirais probablement plus celui-là.»